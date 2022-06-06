Диетолог рекомендует лучшие продукты для страдающих долгим ковидом

«Прежде всего, речь идет о здоровом сбалансированном питании, которое отражает средиземноморский стиль питания. Этот тип диеты поможет поддержать все области вашего здоровья, включая вашу иммунную систему», - сказал Строков.

«Если усталость является проблемой, тогда выбирайте цельнозерновые углеводы, чтобы обеспечить устойчивый уровень энергии между приемами пищи».

«Изменения во вкусе и запахе могут повлиять на ваше желание поесть, поэтому постарайтесь включить много сильных ароматизаторов, чтобы получить некоторую сущность вкуса. Попробуйте такие продукты, как специи, цитрусовые и сыры».

«Если вы худеете из-за плохого аппетита, то подумайте о том, чтобы сделать все свои приемы пищи максимально питательными, чтобы получить от них максимальную питательную ценность».