Диетолог рекомендует лучшие продукты для страдающих долгим ковидом
Диетолог-нутрициолог Игорь Строков расскащал МедикФорум о лучших продуктах, которые могут помочь при длительном ковиде.
«Прежде всего, речь идет о здоровом сбалансированном питании, которое отражает средиземноморский стиль питания. Этот тип диеты поможет поддержать все области вашего здоровья, включая вашу иммунную систему», - сказал Строков.
Помимо общего здорового режима, эксперт порекомендовал конкретные продукты и компоненты, которые могут помочь.
Например, усталость, по-видимому, является основным продолжительным симптомом ковида. Если вы все время чувствуете усталость, определенную роль может сыграть тип потребляемых вами углеводов.
«Если усталость является проблемой, тогда выбирайте цельнозерновые углеводы, чтобы обеспечить устойчивый уровень энергии между приемами пищи».
Еще одним распространенным симптомом среди длительно страдающих Covid-19 является потеря или изменение вкусовых ощущений и обоняния. От обоняния вещей, которых нет, до улавливания неприятных запахов, ковид может по-разному мешать вашим чувствам.
Диетолог порекомендовал попробовать разбудить вкус, введя «сильные ароматизаторы».
«Изменения во вкусе и запахе могут повлиять на ваше желание поесть, поэтому постарайтесь включить много сильных ароматизаторов, чтобы получить некоторую сущность вкуса. Попробуйте такие продукты, как специи, цитрусовые и сыры».
Однако, если вы боретесь с запахами и вкусами, вы можете оказаться без аппетита.
«Если вы худеете из-за плохого аппетита, то подумайте о том, чтобы сделать все свои приемы пищи максимально питательными, чтобы получить от них максимальную питательную ценность».
Ранее Медикфорум писал о пользе лаврового листа.
Оставить комментарий