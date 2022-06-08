Диетолог Строков назвал 2 лучших продукта для улучшения вашей памяти

"Данные показывают, что регулярное употребление миндаля действительно полезно для вашего мозга. Считающийся «пищей для мозга», миндаль способен улучшать когнитивные функции и продлевать память. Эта небольшая закуска, богатая витамином Е, улучшает вашу память"

«Правильная пища также является ключом к вашей памяти. Поэтому всегда советую людям есть жирную рыбу, чтобы не только улучшить свое здоровье, но и память».