Диетолог Строков назвал 2 лучших продукта для улучшения вашей памяти
Диетолог-нутрициолог Игорь Строков поделился с МедикФорум лучшим перекусом для улучшения работы мозга, польза которого также подтверждается исследованиями.
Нет никаких сомнений в том, что то, что мы едим, оказывает большое влияние на наше здоровье. Есть также определенные продукты, которые могут принести пользу вашему мозгу. От орехов до листовых зеленых овощей — существует множество закусок и продуктов, которые могут улучшить память.
Игорь Строков поделился лучшей закуской для мозга, специально для МедикФорум.
"Данные показывают, что регулярное употребление миндаля действительно полезно для вашего мозга. Считающийся «пищей для мозга», миндаль способен улучшать когнитивные функции и продлевать память. Эта небольшая закуска, богатая витамином Е, улучшает вашу память"
Витамин Е является важным антиоксидантом, способным защитить ваши клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом. Мозг очень восприимчив к этому типу стресса, который также считается «основным» фактором нейродегенерации. Однако миндаль — не единственный продукт, который может улучшить вашу память.
«Правильная пища также является ключом к вашей памяти. Поэтому всегда советую людям есть жирную рыбу, чтобы не только улучшить свое здоровье, но и память».
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