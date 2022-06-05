Лавровый лист помогает улучшить пищеварение и предотвратить диабет
Медики констатируют, что лавровый лист чрезвычайно богат минеральными и другими питательными веществами, его потребление связано с целым рядом полезных для здоровья эффектов.
Что входит в состав хорошо известной всей лаврушки? Медики перечисляют следующие вещества.
- Витамин А.
- Витамин С.
- Витамины группы В (тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, ниацин, витамин В6).
- Кальций.
- Железо.
- Магний.
- Фосфор.
- Калий.
- Цинк.
- Селен.
Улучшает пищеварение. Лавровый лист, который заваривается как чай, оказывает стимулирующее действие на тонус желудка, активизирует пищеварительные процессы, а также выведение токсинов из организма. Содержащиеся в нем эвгенол и цинеол помогают от изжоги. Ферменты лаврушки помогают телу расщеплять белки.
Позитивно влияет на мочевыделительную систему. Лавр способен проявлять мочегонный эффект, полезен при лечении инфекционных процессов в мочевыводящих путях.
Борется с воспалением. Применение лаврового листа эффективно при болях воспалительного характера – например, вызываемых ревматизмом, растяжением связок, суставными проблемами. Кроме того, его компоненты помогают очищать дыхательные пути при гриппе, простуде, улучшают состояние человека при бронхите.
Помогает предотвратить диабет. Лавровый лист оценивается многими учеными как борец с сахарным диабетом второго типа. В его состав входят вещества полифенолы, усиливающие чувствительность клеток к инсулину. Антидиабетическое действие приправы усиливает наличие высоких доз витаминов В и цинка.
«Исследования показывают, что употребление от одного до трех граммов лаврового листа в день может оказать положительное действие на снижение уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов у пациентов с сахарным диабетом второго типа. - цитирует медиков «ИноМИ».
Эксперты напомнили, что лавровый лист не только добавляется п ищу как специя, но также подходит для приготовления настоев, напитков.
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