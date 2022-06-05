Лавровый лист помогает улучшить пищеварение и предотвратить диабет

Витамин А.

Витамин С.

Витамины группы В (тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, ниацин, витамин В6).

Кальций.

Железо.

Магний.

Фосфор.

Калий.

Цинк.

Селен.

«Исследования показывают, что употребление от одного до трех граммов лаврового листа в день может оказать положительное действие на снижение уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов у пациентов с сахарным диабетом второго типа. - цитирует медиков «ИноМИ».