Иммунолог Продеус: прием витамина С не дает лечебного эффекта при простуде
Врач Андрей Продеус посоветовал россиянам не рассчитывать на «целебную мощь» витамина С в случае его приема при простуде – терапевтического эффекта он все равно не дает.
«Многие при простуде принимают витамин С и дают его детям, но польза такого метода лечения – это миф», - рассказал иммунолог Продеус в своем блоге.
Медик пояснил, что те дозы, в которых обычно принимается витамин С, слишком незначительны, чтобы давать противовирусный эффект и уничтожать в организме вирус, вызвавший простудное заболевание. Данный витамин может подавлять активность вируса, однако для этого необходим прием в таких высоких дозировках, которые начинают вредить самому человеку.
Продеус напомнил, что неконтролируемое применение витаминов чревато развитием гипервитаминоза, означающего их передозировку в организме – подобное превышение небезопасно для здоровья, оно повышает вероятность разного рода нарушений. Особенно неосмотрительно давать витамины детям, руководствуясь только собственными представлениями о пользе такого приема.
«Когда даете ребенку витамины, следите, нет ли негативной реакции организма», - поделился советом врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с калием эффективно помогают снижать высокое давление.
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
Оставить комментарий