Что скрывается за усилившейся тягой к сладкому: объясняют медики

«Нередко за тягой к сладкому скрывается чувство голода. Чтобы решить проблему, необходимо разнообразить свой рацион и есть без спешки, чтобы организм успевал насытиться», - поделилась советом медик.

Российские медики поделились объяснениями о том, что может скрываться за усилившейся тягой к сладкому. По словам одного из экспертов, диетолога Людмилы Денисенко, нередко причинами этого становится стресс или нехватка магния в организме.Нередко тяга к сладкому – это сигнал того, что организм недоедает, даже если человек много ест. Когда в рационе много обработанных продуктов, рафинированных углеводов, его калорийность может быть высокой, но при этом в питании может недоставать питательных веществ – белка, витаминов, минералов. В результате организм начинает голодать.Из комментария другого эксперта, врача общей практики Наталии Горн, следует, что сильной тягой к сладкому отличаются люди, имеющие инсулинорезистентность – данное нарушение означает, что клетки организма утратили чувствительность к гормону инсулину, который обеспечивает поступление в них сахара. Данный гормон вырабатывается в ответ на употребление пищи, содержащей углеводы. Такая еда повышает уровень сахара в крови, и инсулин становится проводником этого сахара в клетки, перерабатывающие его в энергию. Когда возникает резистентность, клетки не реагируют на гормон, и в результате уровень сахара в крови растет, развивается гипергликемия, возникают предпосылки к развитию диабета.Медики объяснили, что в случае сильной тяги к сладкому следует обратиться к специалистам, сдать анализы, проверить уровни инсулина и сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медики советуют не употреблять хлеб ежедневно.