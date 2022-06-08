Чувство в среднем возрасте, которое предшествует диагнозу деменции за 10 лет

"Тревога становится все более признанным предиктором когнитивного ухудшения у пожилых людей и у людей с легкими когнитивными нарушениями", — говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум. Тревога может быть независимым фактором риска деменции, определяемой здесь как предшествовавшая диагностике деменции на срок до 10 лет".

«Клинически значимая тревога в среднем возрасте была связана с повышенным риском развития деменции в течение как минимум 10 лет. Они добавили, что открытие может указывать на то, что тревога может быть фактором риска «старческого слабоумия», - добавляет Алехина.

Тревожность - что это такое?