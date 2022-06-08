Чувство в среднем возрасте, которое предшествует диагнозу деменции за 10 лет
Возраст является самым большим фактором риска развития деменции, поэтому вполне естественно беспокоиться о том, что в среднем возрасте можно потерять ключи и забыть имена. Однако потеря памяти не всегда является первым признаком упадка мозга.
Тревога может предшествовать диагнозу деменции на 10 лет.
"Тревога становится все более признанным предиктором когнитивного ухудшения у пожилых людей и у людей с легкими когнитивными нарушениями", — говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум. Тревога может быть независимым фактором риска деменции, определяемой здесь как предшествовавшая диагностике деменции на срок до 10 лет".
Исследования, в которых приняли участие 29 819 участников, обнаружили положительную связь между клинически значимой тревогой и деменцией в будущем.
«Клинически значимая тревога в среднем возрасте была связана с повышенным риском развития деменции в течение как минимум 10 лет. Они добавили, что открытие может указывать на то, что тревога может быть фактором риска «старческого слабоумия», - добавляет Алехина.
Тревожность - что это такое?
Тревога — это чувство беспокойства или страха, которое может быть легким или сильным. У каждого в какой-то момент жизни возникает чувство тревоги. Например, вы можете волноваться и беспокоиться о сдаче экзамена, медицинском тесте или собеседовании при приеме на работу.
Тем не менее, некоторым людям трудно контролировать свое беспокойство. Их чувство беспокойства более постоянно и часто может влиять на их повседневную жизнь.
Важно отметить, что тревога также может следовать за диагнозом деменции.
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