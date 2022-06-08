Врач назвал оптимальное количество походов в туалет в день, чтобы избежать рисков для здоровья

«В идеале вы не должны вставать по ночам», — пояснил эксперт. «Нормальное время между походами в туалет — каждые три-четыре часа в течение дня».

«Мы знаем, что по мере того, как ваш мочевой пузырь неуклонно наполняется, интенсивность чувства потребности в моче возрастает все больше и больше. Это чувство постепенно нарастает, пока мы не поверим, что вот-вот переполнимся».