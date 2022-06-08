Врач назвал оптимальное количество походов в туалет в день, чтобы избежать рисков для здоровья
По словам эксперта, ограничение количества походов в туалет может помочь нам сохранить наше здоровье в хорошем состоянии. Врач общей практики Татьяна Захарова подчеркнула в интервью МедикФорум важность сопротивления позывам мочиться в течение ночи, чтобы помочь тренировать мочевой пузырь.
Невыполнение этого требования может иметь серьезные последствия для здоровья.
Врач посоветовала пациентам воздерживаться от использования туалета более трех-четырех раз в течение дня.
«В идеале вы не должны вставать по ночам», — пояснил эксперт. «Нормальное время между походами в туалет — каждые три-четыре часа в течение дня».
Причина воздержания сводится к сигналам мозга, так как поддавшись желанию пописать слишком рано, мозг только чаще посылает сигналы. Тем, кто испытывает непреодолимую потребность в мочеиспускании перед выходом на улицу или посреди ночи, доктор рекомендует тренировать мочевой пузырь.
«Мы знаем, что по мере того, как ваш мочевой пузырь неуклонно наполняется, интенсивность чувства потребности в моче возрастает все больше и больше. Это чувство постепенно нарастает, пока мы не поверим, что вот-вот переполнимся».
Уступая, как только волна интенсивности достигает своего пика, тело не может создать сопротивление, что может привести к более частым позывам в течение ночи.
Ранее Медикфорум писал о самых полезных овощах.
Оставить комментарий