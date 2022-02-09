Сердечная недостаточность: врач назвал признаки, которые можно заметить самостоятельно
Эпизоды холодного пота или болей в руке могут быть признаками сердечной недостаточности, их важно уметь замечать самостоятельно.
Доктор Джеффри Длотт назвал в интервью некоторые внешние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, на которые, по мнению медика, всегда нужно обращать внимание.
Боль или дискомфорт в руке. Доктор Длотт отметил, что боли в руке возникают из-за неврологического нарушения в передаче сигналов к мозгу. Симптомом сердечной недостаточности вплоть до инфаркта может быть боль в руке без ощущения боли в груди.
Холодный пот. Этот признак также можно заметить самостоятельно. Не игнорируйте его. Врач поясняет, что холодный пот может вызываться стенокардией, означающей, что к сердцу поступает недостаточно богатой кислородом крови.
Другие признаки. Врач Джеффри Длотт подчеркнул, что некоторые симптомы сердечной недостаточности будут отличаться у разных людей.
Медик назвал типичные симптомы сердечно-сосудистой проблемы.
- Боль или давление в груди.
- Боль или дискомфорт в руках, левом плече, челюсти, локтях или спине.
- Одышка.
- Тошнота, слабость, дурнота.
- Головокружение.
Доктор Длотт напомнил, что высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови и курение являются ключевыми факторами риска сердечных заболеваний. Также на подверженность им влияют злоупотребление алкоголем, диабет, избыточный вес и ожирение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках слишком высокого холестерина, заметных в области глаз.
Джеффри Длотт (Jeffrey Dlott)
Здоровье
доктор медицинских наук, гематолог
Оставить комментарий