Летние проблемы со здоровьем: врач называет причины распухших ног

«В жаркую летнюю погоду могут возникать значительные отеки на ногах и ступнях – особенно после долгого сидения», - заметил медик.

«Причина распухших летом ног обычно состоит в том, что тело, стремясь поддерживать свою температуру на постоянном уровне, расширяет кровеносные сосуды – в результате движение крови замедляется, возникает некоторый застой, отек», - сказал Ширяев.

слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность)

инфекционное заболевание

воспаление

опухоль

нарушение обмена веществ

диабет

заболевания почек

заболевания печени

заболевание щитовидной железы

лишний вес

недостаток упражнений

тромбоз

расстройство пищевого поведения

злоупотребление алкоголем

прием лекарства (неправильное использование диуретиков или слабительных).

«Люди с диабетом или проблемами с внутренними органами – печенью и почками – часто страдают от дисбаланса белков, минеральных веществ и воды, что в итоге часто ведет у них к отекам. Если вы испытываете длительные отеки ступней, голеней или лодыжек, важно обратиться к врачу», - подчеркнул Ширяев.