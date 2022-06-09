Не просто повышенная температура: как понять, что у вас лихорадка
Наряду с кашлем лихорадка является одним из наиболее распространенных признаков короновирусной инфекции, других инфекционных заболеваний.
Отличительной характеристикой состояния лихорадки является повышение температуры тела, однако не всякая повышенная температура, говорит, что у человека лихорадка. Вот что говорят врачи:
- от 36,5 до 37,4 (градусов) – нормальная температура
- от 37,5 до 38 – высокая температура
- от 38,1 до 38,5 – легкая лихорадка
- 38,6 до 39 – средняя лихорадка
- от 39,1 до 39,9 – высокая температура
- от 40 до 42 – очень высокая температура.
Самый точный способ измерения температуры. Наиболее точные показатели температуры тела дает ректальное измерение.
Второй по надежности способ – это измерение во рту, под языком (но в его случае важно ничего не есть и не пить минимум за 10 минут до измерения).
Какие методы – самые неточные. Показания в подмышечных впадинах могут давать показания с отклонением до двух градусов (измерение во рту, например, дает погрешность в полградуса).
Почему вообще возникает лихорадка. Данное состояние служит для защиты организма от инфекции или для ухудшения условий жизни патогенов. Повышение температуры контролируется гипоталамусом, частью среднего мозга, которая действует как «командный центр» нервной системы. Этот отдел мозга получает специфические сигналы, когда иммунные клетки обнаруживают бактерии или вирусы в организме. Гипоталамус заставляет тело нагреваться для выпаривания патогенов.
Когда лихорадка опасна. При слишком значительном повышении температуры погибают не только бактерии, но и белки, жизненно важные строительные блоки клеток – это обычно происходит, когда жар превышает 40 градусов.
Также проблематично, если лихорадка длится несколько дней. Чтобы так нагреть тело, требуется безумное количество энергии, и в какой-то момент резервы организма окажутся исчерпаны.
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