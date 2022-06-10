Шесть признаков рака яичников, которые легко принять за что-то другое
Рак яичников относится к болезням из разряда «тихих убийц» – признаки этого заболевания легко не заметить, дав раку возможность безнаказанно прогрессировать.
По словам онкологов, признаки рака яичников очень дискретны, их легко проигнорировать или принять за что-то другое, менее серьезное и опасное. К сожалению, именно то, что женщины упускают из виду его симптомы, обычно и позволяет заболеванию прогрессировать, затрудняя лечение при его обнаружении. Как результат: рак яичников является пятой по значимости причиной смерти от рака среди женщин и вызывает больше смертей, чем любой другой рак женской репродуктивной системы.
Говоря о тех признаках рака яичников, которые легко принять за что-то другое, медики советуют обращать внимание на симптомы, которые довольно расплывчаты. Но если возникает хотя бы один из них, который не прекращается, или наблюдаются несколько сразу, по крайней мере, стоит поговорить с врачом.
Боль в животе или тазу. Болевые ощущения возникают в области таза, верхней части живота, кишечника и вплоть до диафрагмы. Рак яичников может вызывать скопление жидкости в брюшной полости, ее давление способно вызывать боль. Кроме того, болезненность является признаком того, что опухоль распространилась на другие участки.
Потеря аппетита. Когда рак яичников распространяется, это может повлиять на работу пищеварительной системы. Например, чувство насыщения начинает возникать раньше, чем обычно, а привычные порции вдруг начинают казаться слишком большими. Также может ощущаться тошнота.
Вздутие и запоры. Для взрослых женщин это типичные проблемы на разных стадиях менструального цикла. Такими же признаками склонен проявляться рак яичников.
Учащенное мочеиспускание. Когда у женщины появляется опухоль, она сдавливает мочевой пузырь и уменьшает его емкость – так возникает потребность в его более частом опорожнении. Проигнорировать данный симптом легко, поскольку женщины по разным причинам бывают склонны к более частому мочеиспусканию.
Нерегулярность цикла. Женщины часто не обращают внимания на то, насколько регулярными являются их «критические» дни. Между тем, более частые менструации, менее частые менструации, отсутствие менструаций в положенный срок – все это может оказаться проявлением рака.
Изжога. Рак яичников нередко метастазирует в кишечник, вызывая в нем образование опухолей. Такое образование может упираться в желудок и выталкивать его содержимое в пищевод. Следствием этого становится сильное чувство изжоги.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать ощущение давления в голове.
Оставить комментарий