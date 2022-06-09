Ощущение давления в голове: когда необходимо обратиться к врачу?

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плохое самочувствие

Ощущение давления в голове может оказаться признаком заболеваний, связанных с нарушением кровообращения – например, гипертонии или диабета.

Давление в голове может ощущаться по-разному: всем черепом или только в какой-то части – впереди, в висках, затылке. Нередко оно возникает при наклонах или при подъеме по ступенькам, а также в стрессовых ситуациях. Иногда чувство давления сопровождается сопутствующими симптомами – головной болью или головокружением.

Опухоли как возможная причина. Испытывая ощущение давление в голове, люди начинают беспокоиться, что оно может вызываться опухолями мозга. В большинстве случаев такие опасения необоснованы. Опухоли головного мозга относятся к числу редких заболеваний, их основными признаками являются следующие состояния:
  • новые головные боли, особенно ночью или утром
  • тошнота
  • нарушения зрения
  • судороги.
Ключевые причины давления в голове. Основным триггером является напряжение в мышцах шеи – например, из-за постоянного смещения головы при работе за компьютером. В этом случае нарушается приток крови к определенным сосудам, ведущим к головному мозгу. Такое нарушение нередко вызывает чувство давления в голове вместе с головокружением.

Помимо напряжения шеи, возможны и другие причины.
  • Воспаление придаточных пазух носа или лобных пазух (гайморит): характеризуется давлением в голове при наклонах и обычно сопровождается пульсирующей болью за лбом, глазами и пазухами.
  • Стресс и беспокойство: они ухудшают тонус сосудов, что меняет кровоток, в том числе и в головном мозге.
  • Заболевания, которые связаны с нарушением кровообращения: высокое кровяное давление (гипертония), диабет.
  • Головная боль напряжения: данный тип головной боли чаще всего вызывается стрессом, длительным нахождением тела в неудобной позе, смещением челюсти – давление в голове является одним из ее маркеров.
Когда необходимо обратиться к врачу. Запишитесь на прием к специалисту, если
  • вы не можете найти возможную причину давления в голове,
  • данное ощущение сохраняется в течение нескольких дней, несмотря на попытки его ослабить,
  • давление в голове возникает внезапно и впервые, бывает очень сильным и сопровождается головной болью,
  • чувство давления периодически возвращается,
  • сопровождается сильно выраженным головокружением,
  • вызывает общую слабость, невозможность вести привычную жизнь.
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