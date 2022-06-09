Ощущение давления в голове: когда необходимо обратиться к врачу?
Ощущение давления в голове может оказаться признаком заболеваний, связанных с нарушением кровообращения – например, гипертонии или диабета.
Давление в голове может ощущаться по-разному: всем черепом или только в какой-то части – впереди, в висках, затылке. Нередко оно возникает при наклонах или при подъеме по ступенькам, а также в стрессовых ситуациях. Иногда чувство давления сопровождается сопутствующими симптомами – головной болью или головокружением.
Опухоли как возможная причина. Испытывая ощущение давление в голове, люди начинают беспокоиться, что оно может вызываться опухолями мозга. В большинстве случаев такие опасения необоснованы. Опухоли головного мозга относятся к числу редких заболеваний, их основными признаками являются следующие состояния:
- новые головные боли, особенно ночью или утром
- тошнота
- нарушения зрения
- судороги.
Помимо напряжения шеи, возможны и другие причины.
- Воспаление придаточных пазух носа или лобных пазух (гайморит): характеризуется давлением в голове при наклонах и обычно сопровождается пульсирующей болью за лбом, глазами и пазухами.
- Стресс и беспокойство: они ухудшают тонус сосудов, что меняет кровоток, в том числе и в головном мозге.
- Заболевания, которые связаны с нарушением кровообращения: высокое кровяное давление (гипертония), диабет.
- Головная боль напряжения: данный тип головной боли чаще всего вызывается стрессом, длительным нахождением тела в неудобной позе, смещением челюсти – давление в голове является одним из ее маркеров.
- вы не можете найти возможную причину давления в голове,
- данное ощущение сохраняется в течение нескольких дней, несмотря на попытки его ослабить,
- давление в голове возникает внезапно и впервые, бывает очень сильным и сопровождается головной болью,
- чувство давления периодически возвращается,
- сопровождается сильно выраженным головокружением,
- вызывает общую слабость, невозможность вести привычную жизнь.
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