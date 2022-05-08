Симптомы рака яичников: 5 «тихих» признаков рака яичников, которые часто упускают из виду

«На ранних стадиях рак яичников может не проявлять каких-либо заметных признаков. Когда симптомы действительно появляются, они часто представляют собой симптомы, которые вы обычно связываете с более распространенными состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника и инфекции мочевыводящих путей. Но ждать, игнорировать симптомы или надеяться, что они исчезнут, — не самый безопасный вариант. Вы являетесь экспертом по своему телу. Поэтому доверяйте своей интуиции, если что-то кажется неправильным или ненормальным, и обратитесь к своему врачу или медицинскому работнику как можно скорее», - говорят в Клинике Майо.

«Тихие» симптомы рака яичников