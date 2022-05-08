Симптомы рака яичников: 5 «тихих» признаков рака яичников, которые часто упускают из виду
Рак яичников является одним из наиболее распространенных видов рака, диагностируемых у женщин, но его относительно редко диагностируют на ранних стадиях. Болезнь вызывает ряд симптомов, которые часто упускают из виду или можно списать на что-то менее серьезное. Они известны как тихие симптомы.
Рак яичников — серьезное заболевание, поражающее яичники у женщин. Яичники представляют собой пару небольших органов, в которых хранится запас яйцеклеток женщины. Но рак часто пропускают до его более поздних стадий, что снижает шансы на полное выздоровление.
Это потому, что симптомы рака яичников часто похожи на менее серьезные состояния.
«На ранних стадиях рак яичников может не проявлять каких-либо заметных признаков. Когда симптомы действительно появляются, они часто представляют собой симптомы, которые вы обычно связываете с более распространенными состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника и инфекции мочевыводящих путей. Но ждать, игнорировать симптомы или надеяться, что они исчезнут, — не самый безопасный вариант. Вы являетесь экспертом по своему телу. Поэтому доверяйте своей интуиции, если что-то кажется неправильным или ненормальным, и обратитесь к своему врачу или медицинскому работнику как можно скорее», - говорят в Клинике Майо.
«Тихие» симптомы рака яичников
Одним из наиболее распространенных скрытых признаков рака яичников является вздутие живота.
Более 70 процентов пациентов сообщают о необычном вздутии живота. Они часто описывают это чувство, как будто они беременны. Вы можете даже просто с трудом застегнуть молнию на джинсах, или ваша одежда может впиваться в талию.
Точно так же некоторые больные раком яичников описывают сильное давление в животе или тазу.
Боль в спине также может быть вызвана болезнью, и ее легко не заметить.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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