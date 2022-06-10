Кардиолог Давыдова: что помогает защитить сердце в жару

«В жару не следует выходить на улицу с 12 до 17 часов, также следует проветривать помещение».

«В жару характерны такие проблемы, как обезвоживание, ишемический инсульт, аритмия, гипотония, острый инфаркт миокарда, прогрессирование сердечной недостаточности и острая почечная недостаточность», - предупредила Анна Давыдова.