Кардиолог Давыдова: что помогает защитить сердце в жару
По словам врача-кардиолога Анны Давыдовой, люди со слабым сердце должны проявлять особую осторожность в жаркую летнюю погоду – высокие температуры воздуха могут быть триггером опасных сердечно-сосудистых нарушений.
Говоря о том, что помогает защитить сердце в жару, кардиолог Давыдова сообщила в интервью:
«В жару не следует выходить на улицу с 12 до 17 часов, также следует проветривать помещение».
Кардиолог заметила, что первая волна сильной летней жары, обычно возникающая в июне, хуже всего переносится организмом, особенно у людей из группы риска (те, кто старше 65-ти лет, или имеющие хронические заболевания).
«В жару характерны такие проблемы, как обезвоживание, ишемический инсульт, аритмия, гипотония, острый инфаркт миокарда, прогрессирование сердечной недостаточности и острая почечная недостаточность», - предупредила Анна Давыдова.
Кардиолог напомнила «сердечникам»: если врачом была назначена медикаментозная терапия, отменять ее самостоятельно нельзя. Необходимо иметь под рукой прописанные лекарства, принимать их в соответствии с той схемой, которую рассчитал врач. Но в тех случаях, когда происходит выраженное снижение артериального давления, необходимо оперативно обращаться к медикам.
Кроме того, кардиолог советует при жаре придерживаться более легкого рациона, не забывать о нужном количестве воды. Горячих или пряных, острых блюд лучше не есть.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему летом могут учащаться головные боли.
Анна Давыдова
Здоровье
врач-кардиолог
Оставить комментарий