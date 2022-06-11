Онкология: тяга к определенным продуктам сигнализирует о раке

"Нет исследований, подтверждающих теорию о том, что тяга к еде свидетельствует о раке. Большинство исследований подтверждают механизм тяги во время химиотерапии, заключающийся в увеличении потребности в сахаре и углеводах. Пациенты, как правило, жаждут пищи с высоким содержанием сахара и углеводов, такой как сладости, картофель, макароны, супы и лапша. Тяга к сладкому, вызванная лечением, организована умирающими раковыми клетками", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.

Исследователи настаивают на более широком распознавании симптомов, связанных со вкусом и запахом, чтобы облегчить диагностику. Одна область, которая остается плохо изученной, заключается в том, может ли тяга к еде быть связана с болезнью.Они сообщили о случае 59-летней женщины, у которой развилась необычная тяга к салату. Мать троих детей позже заметила небольшую ямочку на груди, которая в конечном итоге была диагностирована как рак. Сообщается, что вскоре после прохождения лечения от этой болезни ее пищевая зависимость прекратилась.Ключевым признаком пищевой зависимостиЭто распространенное заболевание среди больных раком, проходящих лечение, но, по мнению экспертов, доказательств связи пищевой зависимости с раком по-прежнему мало.Онколог Андрей Воробьев, утверждает, что существуют необоснованные доказательства того, что тяга к еде может быть признаком рака.Поскольку клетки быстро растут и быстро размножаются, они расходуют много энергии, для которой требуется глюкоза.Ранее Медикфорум писал о причинах отека ног.