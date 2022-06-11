Опасность домашних тапочек: нестабильность лодыжек и кривые пальцы на ногах

«Тапочки удобны, ноги входят и выходят за считанные секунды», — признал Горохов. «Но это не делает их самой здоровой формой обуви. В идеале все, что вы держите на ногах в течение длительного периода [времени], должно обеспечивать надлежащую поддержку и защиту». Тапочки же нет - "форма их не поддерживает". Предоставление вашим ногам, составляющим четверть вашего скелета, минимальной поддержки может негативно повлиять на ваше стареющее тело (каким бы молодым вы ни были)».

«Ваши пальцы ног вынуждены хвататься за тапочки, чтобы поднять их с земли и нести до следующего шага». Это потому, что ваша пятка не захватывается обувью».

«Приберегите ходьбу босиком для песчаных пляжей или свежескошенного газона и тапочки, чтобы ставить ноги перед телевизором».