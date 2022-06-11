Опасность домашних тапочек: нестабильность лодыжек и кривые пальцы на ногах
По словам травматолога Владимир Горохов, ходить по дому в удобных тапочках может принести больше вреда, чем пользы. В интервью МедикФорум он рассказал о последствиях.
«Тапочки удобны, ноги входят и выходят за считанные секунды», — признал Горохов. «Но это не делает их самой здоровой формой обуви. В идеале все, что вы держите на ногах в течение длительного периода [времени], должно обеспечивать надлежащую поддержку и защиту». Тапочки же нет - "форма их не поддерживает". Предоставление вашим ногам, составляющим четверть вашего скелета, минимальной поддержки может негативно повлиять на ваше стареющее тело (каким бы молодым вы ни были)».
Каждый шаг, сделанный в обуви без шнуровки, такой как тапочки, заставляет пальцы ног царапать материал.
«Ваши пальцы ног вынуждены хвататься за тапочки, чтобы поднять их с земли и нести до следующего шага». Это потому, что ваша пятка не захватывается обувью».
По словам врача, ношение тапочек должно быть «случайным удовольствием». Вместо этого, если вы хотите что-то на ногах, находясь дома, он рекомендует «поддерживающую обувь со шнуровкой».
«Приберегите ходьбу босиком для песчаных пляжей или свежескошенного газона и тапочки, чтобы ставить ноги перед телевизором».
Хотя передняя часть стопы «красиво спроектирована, чтобы менять направление и адаптироваться к неровным поверхностям», этим навыком «никогда не следует злоупотреблять».
Нося тапочки каждый вечер, например, вы оказываете слишком большое давление на пальцы ног. В долгосрочной перспективе у людей, которые носят тапочки, могут развиться деформации пальцев ног, такие как молоткообразный палец и бурсит.
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