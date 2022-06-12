Гипертония: врач делится простыми изменениями в питании, чтобы снизить давление
Гипертония является основной причиной широкого спектра заболеваний: сердечных приступов, инсультов, аневризм, болезней почек и сосудистой деменции. Но это также можно предотвратить, изменив образ жизни. Например, несколько изменений в вашем питании могут иметь огромное влияние. Диетолог Василиса Пономарёва рассказала специально для МедикФорум о четырех изменениях, включая диету и изменение поведения, которые могут помочь.
Разумное загорание
Солнечные ванны являются мощным источником витамина D и помогают организму высвобождать оксид азота, который помогает снизить кровяное давление.
«После того, как ваша кожа подвергается воздействию солнечного света в течение двадцати минут, вы производите достаточно оксида азота, чтобы снизить кровяное давление как минимум на один час», — объяснила врач.
Оксид азота известен как сосудорасширяющее средство,а это означает, что он расслабляет мышцы кровеносных сосудов и расширяет их для увеличения кровотока.
«Польза солнечного света для здоровья сердца, вероятно, перевешивает риск рака кожи», — добавил доктор.
Но для тех, кто немного беспокоится о чрезмерном пребывании на солнце, в исследованиях было обнаружено, что добавки являются адекватной заменой.
Витамин C
Витамин С — еще одно мощное оружие против артериального давления.
"Он может помочь метаболизировать, т. е. расщепить вещества, которые вырабатываются, когда мы испытываем стресс, например, фибриноген. Высокое воздействие фибриногена, такого как кортизол, может увеличить риск образования тромбов".
Низкий натрий
Натрий является основной молекулой, содержащейся в соли. Он участвует в том, чтобы заставить ваше тело удерживать воду. Эта дополнительная вода увеличивает давление на стенки кровеносных сосудов.
"Диеты с низким содержанием натрия для людей, борющихся с высоким кровяным давлением".
Ликопин
Содержащийся в папайе, красном грейпфруте и арбузе, он связан с уменьшением толщины стенок ваших артерий, а также снижением уровня окисленного холестерина ЛПНП, который повреждает наши кровеносные сосуды. Окисленный холестерин ЛПНП затвердевает в артериях — процесс, известный как атеросклероз.
Ранее Медикфорум писал о продуктах с антираковым эффектом.
Оставить комментарий