Гипертония: врач делится простыми изменениями в питании, чтобы снизить давление

Разумное загорание

«После того, как ваша кожа подвергается воздействию солнечного света в течение двадцати минут, вы производите достаточно оксида азота, чтобы снизить кровяное давление как минимум на один час», — объяснила врач.

«Польза солнечного света для здоровья сердца, вероятно, перевешивает риск рака кожи», — добавил доктор.

Витамин C

"Он может помочь метаболизировать, т. е. расщепить вещества, которые вырабатываются, когда мы испытываем стресс, например, фибриноген. Высокое воздействие фибриногена, такого как кортизол, может увеличить риск образования тромбов".

Низкий натрий

"Диеты с низким содержанием натрия для людей, борющихся с высоким кровяным давлением".

Ликопин