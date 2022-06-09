Врач Соломатина назвала продукты с антираковым эффектом
По словам врача диетолога Елены Соломатиной, общим свойством таких продуктов является их способность подавлять воспаление.
Темные ягоды. Медик рассказала в интервью, что в темных ягодах содержится «рекордное количество» антиоксидантных веществ. Эти соединения эффективно борются окислительным стрессом, который является пусковым механизмом развития опухолевых процессов.
Продукты с каротиноидами. В частности, антираковым эффектом обладают продукты, содержащие ликопин и бета-каротин.
«Ликопин, которого много в томатной пасте и томатном соке, предотвращает рак простаты. Бета-каротин (абрикосы, тыква, морковь) проявил себя в исследованиях как борец с клетками рака молочной железы, рака слизистых оболочек», – перечислила Соломатина.
Крестоцветные овощи. Они также обладают противовоспалительным и антираковым действием.
«В частности, капуста, особенно брокколи. В ней содержится сульфорафан, который тоже показал себя очень активно как противораковое средство», - уточнила эксперт.
Продукты с клетчаткой. Употребление клетчатки является одной из самых эффективных мер по защите от рака толстого кишечника.
Продукты с витамином C. Данный витамин оказывает поддержку иммунной системе. Соломатина посоветовала для профилактики рака включать в рацион шиповник, квашеную капусту, болгарский перец, черную смородину.
Специи. Врач объяснила, что употребление специй подавляет микровоспаление, ведущее к возникновению болезней сердца и сосудов, рака. Опасные заболевания возникают в результате того, что воспаление способствует клеточному повреждению. Соломатина рекомендует использовать такие антираковые приправы как куркуму, базилик, шалфей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит редис.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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