Врач Соломатина назвала продукты с антираковым эффектом

«Ликопин, которого много в томатной пасте и томатном соке, предотвращает рак простаты. Бета-каротин (абрикосы, тыква, морковь) проявил себя в исследованиях как борец с клетками рака молочной железы, рака слизистых оболочек», – перечислила Соломатина.

«В частности, капуста, особенно брокколи. В ней содержится сульфорафан, который тоже показал себя очень активно как противораковое средство», - уточнила эксперт.