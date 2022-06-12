Врач назвал основные ошибки при попытке помочь во время скачка давления

«Речь идет в первую очередь об одновременном приеме двойных или тройных доз лекарств», - сказал специалист.

Сильная головная боль.

Одышка, удушье.

Дурнота, тошнота.

Потеря сознания, судороги.

Помутнение сознания, дезориентация.

Нарушения речи, зрения.

Учащенное сердцебиение, боль в груди.

Потливость, озноб.

Диарея.