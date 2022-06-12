Врач назвал основные ошибки при попытке помочь во время скачка давления
О ключевых ошибках российских граждан, допускаемых при попытке помочь человеку с гипертоническим кризом (резкий скачок кровяного давления) сообщил медик Андрей Беседин.
В интервью врач общей практики заметил, что в большинстве случаев, когда из-за скачка давления человеку вызывается скорая помощь, это происходит из-за гипертонического криза. Данное состояние характеризуется резким скачком давления, вызывающим интенсивные симптомы ухудшения самочувствия.
Врач Беседин назвал несколько ключевых ошибок при попытке помочь во время подобного скачка давления.
«Речь идет в первую очередь об одновременном приеме двойных или тройных доз лекарств», - сказал специалист.
Еще одна ошибка – это значительно снижение артериального давления за короткое время. При гипертоническом кризе Беседин рекомендует воздерживаться от резких движений и поднятия ног, прекратить ходьбу. Особенно важно следовать этим правилам пенсионерам, подчеркнул врач.
Помимо того, человеку с резко подскочившим давлением нельзя давать напитков, способных разогревать тело, включая в том числе алкоголь. В свою очередь, курение в таких обстоятельствах – одна из самых опасных для организма ошибок.
Резюмируя, медик констатировал, что в число основных ошибок при попытке помочь во время скачка давления также входит терпеливое ожидание того, когда пройдет дискомфортное состояние. Вместо это необходимо оперативно обращаться за медпомощью.
Симптомы гипертонического криза. Что может произойти при резком скачке артериального давления.
- Сильная головная боль.
- Одышка, удушье.
- Дурнота, тошнота.
- Потеря сознания, судороги.
- Помутнение сознания, дезориентация.
- Нарушения речи, зрения.
- Учащенное сердцебиение, боль в груди.
- Потливость, озноб.
- Диарея.
Андрей Беседин
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врач общей практики
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