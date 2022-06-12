Деменция: неприятный признак при посещении туалета
Хотя лекарства от деменции не существует, раннее выявление может помочь продлить качество жизни. Определенные признаки при посещении туалета могут свидетельствовать о заболевании.
Деменция описывает множество симптомов, связанных с дегенерацией мозга, которые со временем ухудшаются. Некоторые из функций, которые ухудшаются, связаны с памятью и познанием. Однако по мере прогрессирования заболевания симптомы могут проявляться при посещении туалета.
Невролог Александра Алехина говорит в интервью МедикФорум, что инфекции мочевыводящих путей распространены среди пожилых пациентов.
«Люди с деменцией часто заболевают инфекцией мочевыводящих путей, особенно на поздних стадиях деменции».
Четыре запаха мочи часто являются признаком того, что внутри мочевыводящих путей развивается инфекция.Моча может пахнуть аммиаком, что также предполагает наличие бактерий, плавающих внутри мочеиспускательного канала почки мочевого пузыря. Одним из возможных объяснений распространенности ИМП среди пациентов с деменцией является ухудшение иммунных функций.
«Считается, что, поскольку наша иммунная система меняется с возрастом, она по-разному реагирует на такие инфекции. Таким образом, вместо болевых симптомов пожилые люди с ИМП могут начать вести себя более беспорядочно и беспокойно, чем обычно», - сказала Алехина.
Большинство пациентов с ИМП, как правило, жалуются на физический дискомфорт, такой как жжение при мочеиспускании. Однако пожилые пациенты могут вместо этого вести себя беспорядочно, давая ключ к пониманию состояния своего когнитивного здоровья. Эти симптомы могут предшествовать другим явным признакам деменции, что может помочь в ранней диагностике.
Моча также никогда не должна задерживаться в мочевом пузыре слишком долго, поэтому пациентов с деменцией следует по возможности побуждать к посещению туалета.
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