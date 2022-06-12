Деменция: неприятный признак при посещении туалета

«Люди с деменцией часто заболевают инфекцией мочевыводящих путей, особенно на поздних стадиях деменции».

«Считается, что, поскольку наша иммунная система меняется с возрастом, она по-разному реагирует на такие инфекции. Таким образом, вместо болевых симптомов пожилые люди с ИМП могут начать вести себя более беспорядочно и беспокойно, чем обычно», - сказала Алехина.