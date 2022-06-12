Горечи для желчного: нутрициолог рассказала, как прогнать паразитов

«Горькие продукты стимулируют работу желчного пузыря. Хорошая желчь имеет обеззараживающий эффект и защищает нас от паразитов», — отмечает эксперт.

Кроме того, что все горечи обладают желчегонным эффектом, они также оказывают нам неоценимую помощь в борьбе с паразитами. Причем в отличие от синтетических препаратов, травы действуют мягко и деликатно, но не менее эффективно.Речь идет не только о травах, но и об овощах, которые обладают горьким вкусом. Благодаря содержанию фитонутриентов, они оказывают мощную поддержку печени, способствуя обмену холестерина и жира.Какие продукты стоит включить в свой постоянный рацион, чтобы прокачать желчь и тем самым избавить себя от паразитов?Если вы любите зелень, то обратите внимание на рукколу и молодые листья одуванчика.Из овощного ряда желчегонным эффектом обладают брокколи, редис, артишок, брюссельская капуста, баклажаны.Пикантный вкус вашим блюдам добавят травы: листья артишока, корни одуванчика, семена расторопши.Еще более усилить вкус помогут специи: имбирь, шафран, куркума, майоран, перец, тимьян, кардамон.Также к горечам относят семена кунжута, какао, цикорий, ромашку. Можно употреблять в виде напитков или настоев.Ягоды (клюква, калина, рябина) также имеют горьковатый вкус, добавляйте для разнообразия в свое меню и их.Для поклонников средиземноморской диеты в этом смысле подойдут оливки и оливковое масло.