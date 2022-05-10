Как сохранить здоровье печени: рекомендации врача по питанию и не только

«Печень „тихий“ орган и начинает болеть в самый последний момент, когда уже почти поздно. Почти — потому, как печень всегда готова дать нам второй шанс. Даже если осталось всего 25% здоровых клеток, печень может заново полностью восстановиться», — отмечает эксперт.

От состояния печени во многом зависит не только здоровье остальных органов, но и наше долголетие. При этом сама печень может болеть бессимптомно.Печень выполняет огромное число функций в нашем организме. От нее зависят обменные процессы, она выводит токсины, производит белки плазмы крови, гормоны и холестерин.А еще печень отвечает за создание запасов углеводов, жиров, витаминов и минералов, синтезирует желчь. То есть напрямую принимает участие в пищеварении.Чтобы поддержать свою печень, откажитесь от алкоголя и курения. Постепенно сокращайте объем жирной и жареной пищи. Старайтесь принимать лекарственные препараты как можно реже. Они серьезная нагрузка для печени. Регулярно очищайте лимфу, устраивайте разгрузочные дни.Важно помнить о том, что многие наши болезни начинаются из-за дефицита витаминов. И печень в данном случае не исключение. Регулярно восполняйте дефициты нутриентов. Это витамины группы В, антиоксиданты, витамины С, Д, Е, альфа-липоевая кислота, лецитин, омега-3.Из растительных веществ можно добавить в меню для здоровой печени красный рис, расторопшу, артишок, мяту, кукурузные рыльца, куркуму, фенхель.Из продуктов печень особенно любит тыкву, грейпфрут, ламинарию, брокколи, курагу. При правильном питании печень восстанавливается сама за период от 6 до 15 месяцев.