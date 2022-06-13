Названы три признака рака на лице, которые часто игнорируются
Один из видов рака, который может проявляться некоторыми признаками на лице, – это карцинома легкого.
Способность замечать симптомы опасных заболеваний может спасти жизнь, но онкологи констатируют, что в случае рака некоторые признаки возникают на лице, однако часто игнорируются, поскольку принимаются за проявление гораздо менее тяжелых состояний.
В частности, это может происходить при развитии рака легких.
«Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица», - констатируют врачи.
По словам медиков, подобные изменения с лицом могут возникать вследствие появления и роста мелкоклеточных опухолей легких. Увеличиваясь, образования блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, что препятствует свободному оттоку крови от головы и лица.
Конкретно названные выше признаки указывают на карциному легкого, но также могут возникать и при некоторых других типах рака.
Например, симптомами на лице проявляются нейроэндокринныее опухоли, часто возникающие в бронхах, поджелудочной железе, кишечнике. В их случае опухолевым процессом поражаются нейроэндокринные клетки, и в кровь происходи выброс слишком большого количества гормоноподобных веществ. Одним из внешних симптомов этого становится покраснение лица.
Помимо того, менять вид лица может плоскоклеточная карцинома, представляющая собой рак кожи. При развитии этого типа рака изменения обычно происходят на тех участках лица, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца.
Специалисты рекомендуют при появлении любых новых стойких или непривычных признаков обращаться к врачам.
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