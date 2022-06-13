Врач Ковалева назвала лихорадку с ознобом среди начальных симптомов ВИЧ

«Появление начальных клинических симптомов заболевания занимает от четырех недель до трех месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. В первые три месяца симптомы регистрируются у 50–90% больных», - сообщила врач-инфекционист.

Лихорадка.

Озноб.

Увеличенные лимфатические узлы.

Болезненные ощущения в горле.

Сыпь на коже.

«Острая ВИЧ-инфекция часто напоминает корь, краснуху, инфекционный мононуклеоз», - дополнила медик.