Врач Ковалева назвала лихорадку с ознобом среди начальных симптомов ВИЧ
ВИЧ-инфекция, ведущая при отсутствии должного лечения к СПИДу, может проявляться в первоначальный период после заражения лихорадкой, ознобом, болью в горле.
В интервью врача-инфекциониста Татьяны Ковалевой были названы симптомы, которые могут свидетельствовать о начале ВИЧ. Данная инфекция возникает при заражении вирусом иммунодефицита человека, передающимся контактным путем. Когда организм поражается вирусом, происходят специфические изменения в иммунной системе и возникает угроза развития СПИДа – воспрепятствовать этому можно только с помощью своевременного лечения.
Ковалева заметила, что инкубационный период при заражении ВИЧ может занимать несколько недель или месяцев.
«Появление начальных клинических симптомов заболевания занимает от четырех недель до трех месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. В первые три месяца симптомы регистрируются у 50–90% больных», - сообщила врач-инфекционист.
Врач Ковалева назвала следующие часто встречающиеся начальные симптомы ВИЧ.
- Лихорадка.
- Озноб.
- Увеличенные лимфатические узлы.
- Болезненные ощущения в горле.
- Сыпь на коже.
«Острая ВИЧ-инфекция часто напоминает корь, краснуху, инфекционный мононуклеоз», - дополнила медик.
Спустя две или три недели с момента исчезновения начальных симптомов возникает субклиническая стадия ВИЧ. По словам врача, этот период инфекции может продлиться от двух лет до двадцати лет, его характерным признаком является увеличение лимфоузлов. Помимо того, происходит значительное истощение иммунной системы, и человек становится особенно уязвимым перед вторичными инфекциями, онкологическими заболеваниями.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить, что сердечная мышца серьезно ослабела.
Татьяна Ковалева
Здоровье
врач-инфекционист, педиатр, доктор медицинских наук, доцент
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