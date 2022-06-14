Онкология: 2 предупреждающих знака на лице — их часто игнорируют

«Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица. Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица», - утверждает онколог.





"Эти изменения часто происходят на тех участках лица, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца. Когда рак легких вызывает одутловатое лицо, чаще всего это происходит потому, что опухоль давит на вену, ведущую от головы к сердцу. Эта обструкция замедляет поток блока к голове и от нее, вызывая отек вокруг шеи и лица", - добавляет врач.