Онкология: 2 предупреждающих знака на лице — их часто игнорируют
Симптомы рака могут плохо определятся, поэтому во многих случаях их игнорируют. Однако нынешнее давление на лечение рака подчеркивает настоятельную необходимость повышения осведомленности общественности о предупреждающих знаках. Онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум назвал признаки рака, которые часто игнорируют.
«Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица. Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица», - утверждает онколог.
Эти изменения считаются «общим признаком» карциномы легкого, но они также могут возникать при некоторых других типах рака.
Карциноидные опухоли, например, являются нейроэндокринными опухолями, которые растут специфически в нейроэндокринных клетках. Они отвечают за передачу сигналов посредством выделения гормонов, помогающих функционированию организма. Когда клетки поражаются раком, симптомы будут включать жар, покраснение лица, диарею и хрипы.
Покраснение лица является результатом кардиоидного синдрома, вызванного выбросом в кровь слишком большого количества гормоноподобных веществ.
Плоскоклеточная карцинома, представляющая собой рак кожи, также известна тем, что изменяет внешний вид лица.
"Эти изменения часто происходят на тех участках лица, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца. Когда рак легких вызывает одутловатое лицо, чаще всего это происходит потому, что опухоль давит на вену, ведущую от головы к сердцу. Эта обструкция замедляет поток блока к голове и от нее, вызывая отек вокруг шеи и лица", - добавляет врач.
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