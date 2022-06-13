Медики называют потливость одним из необычных признаков сердечного приступа

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потливость

Внезапное потоотделение без видимой причины должно настораживать, поскольку может говорить о развитии сердечного приступа, констатируют медики.

При словосочетании «сердечный приступ» многие представляют, как кто-то сжимает рукой грудь, но существуют более необычные признаки, предупреждающие об инфаркте, чем боль в груди. Кардиологи напоминают, что указывать на это серьезное состояние может потливость, которая вдруг проявляется интенсивно и резко без видимой или очевидной причины.

«Усилившееся потоотделение, особенно при отсутствии физических упражнений или жары, может указывать на проблемы с сердцем. Появление пота связано с перекачиванием крови через закупоренные холестерином артерии, что требует от сердца больших усилий».

Также о возможных проблемах с сердцем может говорить усиление потливости в жаркую погоду или при физнагрузках. Такой пот тоже указывает на перегрузки, которые испытывает сердце в попытках сохранить температурный баланс тела.

Кроме того, потоотделение может быть связано с атеросклерозом – состоянием, при котором артерии сужаются из-за накопления жировых отложений, называемых бляшками. Развитие атеросклероза нередко означает, что у человека имеется сердечная недостаточность, тесно связанная с высоким риском инфаркта.

Ночная потливость. Она также может быть предупредительным симптомом слабого сердечного здоровья – и прежде всего у женщин.

«Пробуждение с мокрыми от пота простынями или невозможность заснуть из-за потоотделения могут быть признаком сердечного приступа, особенно у женщин», - предупреждают эксперты.

Другие признаки сердечного приступа.
  • Боль или давление в груди, которые иррадиируют в шею, челюсть, спину, руки.
  • Сбивчивое дыхание, одышка.
  • Головокружение.
  • Тошнота или расстройство желудка.
  • Усталость, состояние «ватных» ног.
  • Сильное волнение, паника.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-кардиологом был назван резкий болевой симптом повышенного уровня холестерина.
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