Медики называют потливость одним из необычных признаков сердечного приступа
Внезапное потоотделение без видимой причины должно настораживать, поскольку может говорить о развитии сердечного приступа, констатируют медики.
При словосочетании «сердечный приступ» многие представляют, как кто-то сжимает рукой грудь, но существуют более необычные признаки, предупреждающие об инфаркте, чем боль в груди. Кардиологи напоминают, что указывать на это серьезное состояние может потливость, которая вдруг проявляется интенсивно и резко без видимой или очевидной причины.
«Усилившееся потоотделение, особенно при отсутствии физических упражнений или жары, может указывать на проблемы с сердцем. Появление пота связано с перекачиванием крови через закупоренные холестерином артерии, что требует от сердца больших усилий».
Также о возможных проблемах с сердцем может говорить усиление потливости в жаркую погоду или при физнагрузках. Такой пот тоже указывает на перегрузки, которые испытывает сердце в попытках сохранить температурный баланс тела.
Кроме того, потоотделение может быть связано с атеросклерозом – состоянием, при котором артерии сужаются из-за накопления жировых отложений, называемых бляшками. Развитие атеросклероза нередко означает, что у человека имеется сердечная недостаточность, тесно связанная с высоким риском инфаркта.
Ночная потливость. Она также может быть предупредительным симптомом слабого сердечного здоровья – и прежде всего у женщин.
«Пробуждение с мокрыми от пота простынями или невозможность заснуть из-за потоотделения могут быть признаком сердечного приступа, особенно у женщин», - предупреждают эксперты.
Другие признаки сердечного приступа.
- Боль или давление в груди, которые иррадиируют в шею, челюсть, спину, руки.
- Сбивчивое дыхание, одышка.
- Головокружение.
- Тошнота или расстройство желудка.
- Усталость, состояние «ватных» ног.
- Сильное волнение, паника.
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