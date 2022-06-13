Медики называют потливость одним из необычных признаков сердечного приступа

«Усилившееся потоотделение, особенно при отсутствии физических упражнений или жары, может указывать на проблемы с сердцем. Появление пота связано с перекачиванием крови через закупоренные холестерином артерии, что требует от сердца больших усилий».

«Пробуждение с мокрыми от пота простынями или невозможность заснуть из-за потоотделения могут быть признаком сердечного приступа, особенно у женщин», - предупреждают эксперты.

Боль или давление в груди, которые иррадиируют в шею, челюсть, спину, руки.

Сбивчивое дыхание, одышка.

Головокружение.

Тошнота или расстройство желудка.

Усталость, состояние «ватных» ног.

Сильное волнение, паника.