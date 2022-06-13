Назван резкий болевой симптом повышенного уровня холестерина
Становясь повышенным, уровень холестерина в организме человека может «заявлять» о себе резким болевым симптомом в виде неприятных ощущений в груди, заявляет врач.
Британский кардиолог Люк Прэтсайдс заявил в интервью, что резкое возникновение боли в груди может быть сигналом о повышении уровня холестерина.
«Давящая боль в груди, которая появляется после физических нагрузок, может свидетельствовать об опасно высоком уровне холестерина», - цитирует врача Daily Express.
Доктор Прэтсайдс объяснил: повышенное содержание холестерина означает, что излишки этого жирового вещества скопились в кровеносных сосудах, нарушая в них нормальный ток крови. Когда избыточный холестерин начинает множиться в артериях, питающих кровью сердце, его здоровье подвергается серьезному риску. Нарушенное кровообращение сердечной мышцы является ключевой причиной инфаркта миокарда, напомнил кардиолог.
«Если вы чувствуете боль в левой части груди, которая отдает в левую руку или шею, и усиливается во время физической нагрузки, нужно срочно обратиться за медицинской помощью», - поделился рекомендацией эксперт.
Люк Прэтсайдс отметил, что процесс накопления холестерина в артериях и сосудах может длительное время носить практически бессимптомный характер. Во многих случаях проблемы с сердцем, тот же инфаркт оказываются первым ярким признаком пострадавшей от повышенного холестерина сосудистой системы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает защитить слабое сердце в жару.
Люк Прэтсайдс (Luke Pratsides)
Здоровье
врач-кардиолог
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