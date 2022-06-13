Назван резкий болевой симптом повышенного уровня холестерина

«Давящая боль в груди, которая появляется после физических нагрузок, может свидетельствовать об опасно высоком уровне холестерина», - цитирует врача Daily Express.

«Если вы чувствуете боль в левой части груди, которая отдает в левую руку или шею, и усиливается во время физической нагрузки, нужно срочно обратиться за медицинской помощью», - поделился рекомендацией эксперт.