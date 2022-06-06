Диетолог назвал ягоду, которая эффективно сжигает опасный жир на животе
Висцеральный жир имеет решающее значение для положительного общего состояния здоровья организма. В нужном количестве он играет две важные роли: защищает внутренние органы и действует как резервный источник энергии. Однако, если уровень висцерального жира повышается слишком высоко, риск сердечно-сосудистых заболеваний также возрастает. Одним из лучших способов контроля уровня висцерального жира является диета.
Малина эффективно сжигает висцеральный жир.
"Малина может сжигать лишний висцеральный жир в три раза быстрее, чем перец чили. Причина этого связана с наличием соединения, известного как кетон малины. Этот кетон имеет схожую химическую структуру с капсаицином, соединением, которое, как известно, помогает сжигать жир. Малина может стать полезным диетическим продуктом для тех, кто хочет избавиться от висцерального жира и улучшить свое здоровье", - говорит диетолог Василиса Пономарёва специально для МедикФорум.
Помимо диетических изменений, самый эффективный способ избавиться от висцерального жира — это вести активный образ жизни. Диетолог рекомендует заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. Однако чем больше упражнений человек проводит, тем быстрее сжигается жир.
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