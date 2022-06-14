Терапевт Устюгова: в каких случаях можно задействовать бальзам «Звездочка»
По словам врача-терапевта Елены Устюговой, бальзаму «Звездочка» присуще сильное ароматерапевтическое действие.
Терапевт Устюгова рассказала, в каких случаях можно задействовать хорошо известный россиянам бальзам «Звездочка». В интервью врач сообщила, что бальзам может применяться как дополнительное средство к другим видам лечения.
«Содержа эфирные масла лекарственных растений, «Звездочка» отличается сильным ароматерапевтическим действием, так что его можно задействовать в комплексе с прочими средствами при насморке, простуде, гриппе, кашле, боли и воспалении в носоглотке, головной боли, морской болезни, а также в борьбе с депрессией, алкоголизмом, рядом болезненных симптомов».
Народная медицина рассматривает бальзам как анальгетик. Боли спины, мышц – в их случае может помочь растирание «Звездочкой». Кроме того, бальзам используется как средство борьбы с ногтевым грибком – его следует втирать при первых признаках грибка несколько раз за день, пока проблемой не займется врач.
Устюгова напомнила также, что нанесение бальзама на виски помогает устранить головную боль. Кроме того, средство применяют для смягчения пяток, устранения мозолей, огрубевших участков кожи на стопах.
«Звездочка» способна также уменьшить количество жира на боках и животе при ее смешивании с камфорой, пищевой содой и этиловым спиртом в равных пропорциях», - дополнила врач случаи, когда можно задействовать бальзам.
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