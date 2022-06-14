Терапевт Устюгова: в каких случаях можно задействовать бальзам «Звездочка»

«Содержа эфирные масла лекарственных растений, «Звездочка» отличается сильным ароматерапевтическим действием, так что его можно задействовать в комплексе с прочими средствами при насморке, простуде, гриппе, кашле, боли и воспалении в носоглотке, головной боли, морской болезни, а также в борьбе с депрессией, алкоголизмом, рядом болезненных симптомов».

«Звездочка» способна также уменьшить количество жира на боках и животе при ее смешивании с камфорой, пищевой содой и этиловым спиртом в равных пропорциях», - дополнила врач случаи, когда можно задействовать бальзам.