7 признаков возможного дефицита магния, о которых нужно сообщать врачу
Магний является одним из важнейших для тела веществ: помимо прочего, он играет важную роль в нервных и мышечных функциях, регуляции уровня сахара, здоровье костей и обмене веществ.
Магний содержится во многих продуктах, однако по данным Национального института здоровья, большинство взрослых людей не получают его столько, сколько должны. Низкий уровень магния часто наблюдается при наличии таких проблем со здоровьем, как болезнь Крона, глютеновая болезнь, резистентность к инсулину (предвестник диабета). Кроме того, его недостаток склонны испытывать люди, которые злоупотребляют алкоголем или кофеином, имеют скудное однотипное питание или дефицит витамина D.
По словам специалистов, дефицит магния не обязательно вызывает немедленные симптомы, но со временем может привести к довольно серьезным проблемам. Вот некоторые признаки возможного дефицита магния, о которых следует сообщать врачу.
Покалывание в конечностях. Магний участвует в процессах передачи нервных импульсов в организме, и его дефицит может привести к ощущениям онемения или покалывания – в основном, в пальцах рук и ног. Также часто кажется, что конечность затекла.
Ощущение заболевания. При нехватке магния могут наблюдаться потеря аппетита и тошнота, общая усталость, ощущение недомогания.
Судороги. Их возникновение является симптомом прогрессирующего дефицита магния. В таких случаях судороги могут быть сильно выраженными, их появление провоцируется аномальной электрической активностью мозга, вызванной недостатком магния.
Мышечные спазмы. При дефиците магния увеличивается приток кальция в нервные клетки, что вызывает перевозбуждение или гиперстимуляцию мышечных нервов. Очень часто спазмы ощущаются в мышцах ног.
Изменения в настроении. Слишком низкий уровень магния врачи связывают с изменениями в настроении и личности. Человек становится склонным к депрессии и тревожности, отчуждению, обеднению эмоций, их притуплению.
Учащенное сердцебиение. Дефицит магния может привести к падению уровня калия, что негативно влияет на клетки сердечной мышцы и способно нарушить нормальный сердечный ритм. Если вы чувствуете, что ваше сердце бьется медленнее или быстрее, чем обычно, обязательно сообщите об этом врачу.
Запор. Многие медики сходятся во мнении, что запор характеризуется слишком редкой дефекацией – менее трех раз за неделю. Если у вас возникла данная проблема, это может быть признаком того, что вы не получаете достаточно магния, необходимого в рационе для обеспечения слабительного эффекта.
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