Как избавиться от бронхоэктаза
К британскому доктору Мартину Скарру обратился пациент, который всю жизнь страдает от бронхиальной астмы, проявляющейся бронхоэктазами. Каждое простудное заболевание отражается у него в грудной клетке, и возникает такое ощущение, что на голосовые связки налипает слизь, из-за чего он не может заснуть.
Скорее всего, именно бронхоэктазы и являются ключом ко всем вашим симптомам. Бронхоэктаз представляет собой повреждение дыхательных путей в лёгких, из-за чего стенки этих путей воспаляются и утолщаются, а сами дыхательные пути расширяются, вызывая избыточное выделение слизи и постоянный кашель. Эти симптомы будут появляться постепенно в течение многих лет и могут ухудшаться, если появится какая-то инфекция в лёгких.
Фактически само состояние и начинается с инфекции. Например, детский коклюш является фактором риска развития бронхоэктазов во взрослой жизни. Увеличивает риск аллергия и курение, но почти в половине случаев очевидных причин бронхоэктаза нет. Его симптомы иногда усугубляются даже простой простудой, и это может лежать в основе других проблем, которые вы описываете.
Основным методом лечения скопление липкой слизи является постуральный дренаж. Его проведению вас научит физиотерапевт. Необходимо применять силу тяжести и физиотерапию для очистки от выделений. Когда вы освоите этот дренаж, то будете тратить на него всего несколько минут два раза в день. При обострениях важно получить назначение на правильный антибиотик, а значит, образцы вашей мокроты должны быть проанализированы в лаборатории. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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