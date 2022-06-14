Метаболический синдром и гипертония: как вес влияет на давление?

«Повышение чувствительности к инсулину, абдоминальное ожирение (скопление жира на животе), повышение концентрации липидов относится к так называемому метаболическому синдрому», — говорит эксперт.

Практически все люди, имеющие избыточный вес, страдают от повышенного артериального давления.⠀Проблема, собственно, не в самом жире как таковом, а в том, что он начинает синтезировать воспалительные факторы. В свою очередь они и запускают механизм, который приводит к повышению давления. В частности, это происходит из-за сужения сосудов и повышения уровня натрия в крови.Что сделать, чтобы обезопасить себя от метаболического синдрома, особенно, если лишний вес уже есть? Узнать свой индекс массы тела (в интернете можно легко найти калькуляторы и формулы для расчета).Измерить окружность талии. У женщин она не должна превышать 80 см, у мужчин — 94 см. Все что больше — уже не норма и стоит задуматься о здоровье.Для уточнения диагнозов — сдать анализы: гликированный гемоглобин, уровень ЛПНП и триглицериды.Если бывает повышенное давление, вести дневник хотя бы в течение недели и отслеживать динамику повышения/понижения давления. Важно отследить картину в течение дня и знать, в какое время суток давление повышается.