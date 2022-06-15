5 важных фактов о желчнокаменной болезни

«Желчнокаменной болезнью страдает почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина», — говорит эксперт.

В последнее время желчнокаменная болезнь стала достаточно распространенной патологией. В первую очередь из-за неправильного и несбалансированного питания.Итак факты, которые нужно знать и учитывать.С каждым десятилетием количество больных вырастает примерно вдвое. Это связано в первую очередь с образом жизни современного человека. Мы мало двигаемся, практически не испытываем высоких физических нагрузок, питаемся неправильно и не сбалансированно.Однако не стоит отрицать и возможности современной диагностической медицины, которая стала гораздо лучше видеть и вовремя выявлять болезни желчного.Удаление желчного сейчас является одной из самых популярных хирургических операций после вырезания аппендицита, который занимает первое место.Факторы развития желчнокаменной болезни: генетическая предрасположенность, лишний вес, повышенный холестерин.Важно знать, что кроме предрасположенности по половому признаку (женщины страдают чаще, ЖКБ даже называют женской болезнью), также выделяют этнические группы, среди представителей которых желчнокаменная болезнь встречается чаще. Наиболее часто ЖКБ диагностируют у коренных жителей Америки (63%), также в группе риска испанки и мексиканки.