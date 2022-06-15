Врач Асанов: какую пользу здоровью могут принести пешие прогулки

«Двухчасовая прогулка дважды в неделю на 20 процентов сокращает риск возникновения инсульта и увеличивает активность мозга, повышает интеллектуальные способности», - объяснил врач Асанов.

интервью врача прозвучало напоминание о том, что малоподвижность является причиной многих проблем со здоровьем, включая подверженность диабету, деменции, раку. В свою очередь, пешие прогулки являются одним из самых доступных способов изменить свое здоровье к лучшему, продлить жизнь, избежать свойственных старению тяжелых нарушений.Медик добавил, что защитить мозг от возрастного упадка эффективно помогает ходьба по 50 минут трижды в неделю.Можно ходить пешком меньше, но регулярнее – это тоже приносит ощутимую пользу здоровью. В частности, тем, что помогает телу поддерживать активные метаболические процессы, препятствует возникновению депрессивных состояний. Пешие прогулки (активным быстрым шагом) на уровне 20 минут в день способствуют поддержанию здорового веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с чем вредно сочетать хлеб.