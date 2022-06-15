С чем вредно сочетать хлеб: объясняет диетолог Арзамасцев

«Высокообработанная мука, очень мало витаминов и достаточно высокий гликемический индекс – его в принципе лучше не использовать», – объяснил свою позицию Арзамасцев.

«Наиболее вредным является сочетание белого хлеба со сладкими продуктами, такими как варенье», - констатировал диетолог.

«Если еще есть какие-то намеки на нарушение углеводного обмена, то в дальнейшем такой хлеб будет провоцировать ожирение и сахарный диабет», – добавил медик.