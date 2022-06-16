Деменция: 8 способов отличить болезнь от естественных возрастных проблем
Деменция обычно поражает пожилых людей, и симптомы болезни можно принять за естественные изменения, которые часто приходят со старением.
Потеря памяти. Одним из наиболее распространенных признаков болезни Альцгеймера (самая распространенная форма деменции) является забывание недавно изученной информации. Также человек с деменцией забывает важные даты или события, повторяет одни и те же вопросы, говорит на одну и ту же тему.
Что происходит при типичном возрастном изменении: забываются имена или встречи, но вспоминаются позже; ошибки при управлении финансами или домашним хозяйством совершаются случайно и впоследствии осознаются.
При болезни Альцгеймера происходит забывание того, как выполняются повседневные или хорошо известные прежде задачи – например, возникают проблемы с посещением знакомого места или с отслеживанием ежемесячных счетов.
Проблемы с планированием или решением проблем. Некоторые люди, страдающие деменцией, могут испытывать изменения в своей способности разрабатывать и следовать плану или работать с числами. Например, возникают проблемы с соблюдением знакомого рецепта; требуется гораздо больше времени, чтобы сделать что-то, чем раньше; испытываются трудности с концентрацией внимания.
Путаница со временем или местом. Естественной возрастной проблемой становится то, что человек легче путается в днях недели, но также при этом он не теряет умения определять верную дату или время. Люди с болезнью Альцгеймера перестают адекватно воспринимать его. У них могут возникнуть проблемы с пониманием чего-либо, если это не происходит немедленно. Иногда они могут забыть, где находятся или как попали в это место.
Проблемы с восприятием визуальных образов и пространства. Старение делает человека более склонным к проблемам со зрением, катаракте. При деменции нарушения зрением также могут быть признаком болезни, но в ее случае они сопровождаются проблемами с балансом, с правильной оценкой расстояния, определением цвета предметов или контраста цветов.
Нарушения устной или письменной речи. Типичное возрастное изменение – иногда возникают проблемы с поиском подходящего слова. У людей с болезнью Альцгеймера возникают проблемы с тем, чтобы следить за смыслом беседы или присоединяться к ней. Они могут остановиться посреди разговора и не знать, как продолжить; могут повторяться. Также возникают трудности со словарным запасом: забываются названия знакомых предметов или слова используются семантически неправильно.
Потеря вещей. С возрастном естественно время от времени терять вещи, но здоровые люди делают попытки вспомнить свои предшествующие действия или совершают другие действия, чтобы найти их. При деменции человек не может вернуться назад в своей памяти, он скорее обвинит других в краже. Его случаи потери вещей – это часто результат того, что предметы кладутся в совершенно неподходящие места.
Осознание последствий. Предпринимая какие-то действия, мы достаточно хорошо осознаем их возможные последствия, но в случае деменции такая способность исчезает, человек не может просчитать возможные логические цепочки – это особенно хорошо становится заметно в обращении с деньгами.
Изменения настроения и личности. По мере увеличения возраста привычный жизненный уклад становится все более важным и любые изменения в нем вызывают раздражение. Но также сохраняется способность контролировать эмоции. Люди с болезнью Альцгеймера меняются как личности – они могут стать подозрительными, враждебными, агрессивными, отчужденными, тревожными.
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