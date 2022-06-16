Ученые: для здоровья вреден сон даже при небольшом количестве света
Новые данные, полученные учеными, снова подтверждают, что для здоровья полезнее спать в полной темноте, так что даже небольшое количество света в спальне является нежелательным и потенциально опасным.
Научный журнал PNAS опубликовал результаты нового исследования, согласно которому спать при имеющемся рядом источнике света очень вредно. Ученые из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета пришли к заключению, что свет, проникающий в спальное место из окружающей обстановки, увеличивает риск двух серьезных проблем со здоровьем.
«Самым правильным является сон в кромешной темноте – воздействие даже небольшого количества окружающего света в ночное время может нанести вред сердечно-сосудистой системе спящего человека и повысить его резистентность к инсулину на следующее утро», - констатируют научные специалисты.
Ученые объясняют, что ночью вступает в действие парасимпатическая нервная система организма, под действием которой наступает расслабление, снижается частота сердечных сокращений, поддерживается здоровый обмен веществ. Это происходит, когда садится солнце, наступает темнота и мозг вырабатывает гормон сна мелатонин, отвечающий за информирование организма о том, что пора успокоиться и вздремнуть.
Воздействие света ночью от любых источников подавляет выработку мелатонина и нарушает здоровый, естественный режим сна, подчеркивают следователи.
«Даже если имеется лишь незначительное количество световых помех в то время, когда ваше тело пытается заснуть, это может сделать сон плохим или нарушить последовательность циклов сна, что может привести к значительному количеству других медицинских проблем».
Медики настоятельно рекомендуют спать в полной темноте, следя за тем, чтобы окна спальни были плотно закрыты шторами или жалюзи – это особенно важно летом, когда сокращается естественное время темноты.
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