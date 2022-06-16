Ученые: для здоровья вреден сон даже при небольшом количестве света

«Самым правильным является сон в кромешной темноте – воздействие даже небольшого количества окружающего света в ночное время может нанести вред сердечно-сосудистой системе спящего человека и повысить его резистентность к инсулину на следующее утро», - констатируют научные специалисты.

«Даже если имеется лишь незначительное количество световых помех в то время, когда ваше тело пытается заснуть, это может сделать сон плохим или нарушить последовательность циклов сна, что может привести к значительному количеству других медицинских проблем».