Употребление лагера полезно для кишечника
Исследователи из Португалии пришли к выводу о том, что лагер представляет пользу для здоровья кишечника. Правда, для получения этих преимуществ необходимо употреблять не более одной кружки в сутки.
Приятная новость для огромной армии любителей пива. Одна кружка этого напитка сорта лагер по вечерам, как установили исследователи из Лиссабонского университета, укрепляет здоровье кишечника. А значит, чисто теоретически, лагер сокращает риск развития таких недугов, как диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Однако нынешнее исследование не подольет масла в огонь жарких споров по поводу пользы или вреда алкоголя для здоровья человека. Всё дело в том, что полезное воздействие на организм оказывало и безалкогольное пиво.
Следовательно, лагер с содержанием алкоголя в 0% даёт такую же пользу для кишечного здоровья, как и более традиционные его разновидности. Таковы итоги исследования с участием 19 здоровых мужчин в возрасте от 23 до 58 лет, которые употребляли бутылки объёмом 330 мл за ужином каждый вечер в течение месяца.
Приблизительно половина этих напитков содержала алкоголь крепостью в 5,2%, а вторая половина употребляла безалкогольное пиво. Обе группы получили сравнительно одинаковые преимущества в деле укрепления здоровья кишечника. Правда, следует добавить, что контрольной группы в этом эксперименте не было. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лиссабонский университет
Здоровье
крупнейший университет Португалии. Академический рейтинг университетов мира (также известный как Шанхайский рейтинг) в 2017 году назвал Лиссабонский университет лучшим в стране
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