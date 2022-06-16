Менопаузу нельзя воспринимать, как болезнь
К менопаузе не следует относиться, как к расстройству, которое обязательно требует лечения. И большинство женщин правильно не желает проходить через гормонозаместительную терапию до тех пор, пока симптомы не становятся слишком тяжёлыми.
Менопауза не должна стать полноценным медицинским расстройством, всегда требующим гормонозаместительной терапии. Она нужна далеко не всем женщинам, а только тем, чьи симптомы станут слишком тяжёлыми. Эксперты Королевского колледжа гинекологии напоминают, что проявления менопаузы со временем снижаются, но многие женщины ожидают от нее худшего.
Медикализация этого явления и постоянный фокус на "неизбежных" симптомах могут усилить негативные ожидания женщин в отношении менопаузы и повлиять на физиологические и эмоциональные переживания, связанные с ней. Только в Великобритании десятки тысяч женщин, остро нуждающихся в ГРТ, сейчас не могут получить необходимые лекарства из-за нарушений в их поставках.
Исследование предполагает, что негативное отношение и отрицательные ожидания ещё до наступления менопаузы предсказывают тяжесть последующих ее проявлений. То есть чем с большим страхом женщина ожидает вступления в климакс, тем хуже он будет у неё протекать. Медикализация менопаузы рискует обрушить не только традиционное её течение, но даже и средний возраст вступления в этот вполне естественный для женского организма процесс. Менопаузу не следует превращаться в болезнь, которая требует лечения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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