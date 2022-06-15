Названы «нестандартные признаки» проблем с сердцем

17 Фото: shutterstock.com
проблемы с сердцем

Российские врачи, кардиолог Азизхон Аскаров и терапевт Елизавета Зинина, проинформировали о классических и нестандартных признаках болезней сердца.

В интервью «АиФ» один из экспертов, кардиолог Аскаров указал на обычную, распространенную симптоматику проблем с сердцем.

«Обычно болезни сердца проявляются болями в области органа или за грудиной, чаще в центре грудной клетки», - сказал специалист.

В то же время, добавил кардиолог, признаки плохого сердечного здоровья могут выходить за стандартные рамки, принимать вид других недомоганий. Аскаров уточнил, какими могут быть симптомы.
  • Одышка с ощущением нехватки воздуха при ходьбе
  • Периодическое покашливание, сухой кашель.
  • Быстро возникающее утомление при незначительных физнагрузках.
  • Отеки ног.
  • Эпизоды головокружения, дурноты.
«При появлении подобных симптомов стоит пройти обследование», - посоветовал врач.

В свою очередь, терапевт Елизавета Зинина добавила: если возникает и развивается сердечное заболевание, чувство одышки, поначалу ощущаемое только во время физической активности, со временем начинает беспокоить человека и в состоянии покоя, отдыха.

Говоря о другом нестандартном признаке – отеках – врач уточнила: возникая на лодыжках и голенях, такие отеки при проблемах с сердцем, затем «поднимаются выше».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом повышенного уровня холестерина могут быть постоянно согнутые пальцы на руке.
Теги : болезни сердца, признаки болезней, Азизхон Аскаров, Елизавета Зинина