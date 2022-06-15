Названы «нестандартные признаки» проблем с сердцем

«Обычно болезни сердца проявляются болями в области органа или за грудиной, чаще в центре грудной клетки», - сказал специалист.

Одышка с ощущением нехватки воздуха при ходьбе

Периодическое покашливание, сухой кашель.

Быстро возникающее утомление при незначительных физнагрузках.

Отеки ног.

Эпизоды головокружения, дурноты.

«При появлении подобных симптомов стоит пройти обследование», - посоветовал врач.