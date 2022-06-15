Названы «нестандартные признаки» проблем с сердцем
Российские врачи, кардиолог Азизхон Аскаров и терапевт Елизавета Зинина, проинформировали о классических и нестандартных признаках болезней сердца.
В интервью «АиФ» один из экспертов, кардиолог Аскаров указал на обычную, распространенную симптоматику проблем с сердцем.
«Обычно болезни сердца проявляются болями в области органа или за грудиной, чаще в центре грудной клетки», - сказал специалист.
В то же время, добавил кардиолог, признаки плохого сердечного здоровья могут выходить за стандартные рамки, принимать вид других недомоганий. Аскаров уточнил, какими могут быть симптомы.
- Одышка с ощущением нехватки воздуха при ходьбе
- Периодическое покашливание, сухой кашель.
- Быстро возникающее утомление при незначительных физнагрузках.
- Отеки ног.
- Эпизоды головокружения, дурноты.
«При появлении подобных симптомов стоит пройти обследование», - посоветовал врач.
В свою очередь, терапевт Елизавета Зинина добавила: если возникает и развивается сердечное заболевание, чувство одышки, поначалу ощущаемое только во время физической активности, со временем начинает беспокоить человека и в состоянии покоя, отдыха.
Говоря о другом нестандартном признаке – отеках – врач уточнила: возникая на лодыжках и голенях, такие отеки при проблемах с сердцем, затем «поднимаются выше».
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