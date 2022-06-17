Пять нарушений, о которых может говорить ваш ночной пот

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ночное недомогание

Выраженная ночная потливость может быть симптомом основного заболевания или нарушения.

У большинства людей случались моменты, когда они просыпались с ощущением перегрева. Однако ночная потливость может выражаться гораздо существеннее. По словам терапевта Ирины Андреевой в беседе с «МедикФорум», ночное потоотделение может быть сильным, вызывать промокание постельного белья, пижам.

Говоря о связи нарушений в организме и ночного пота, терапевт Андеева заметила:

«Если возникшее ночное потоотделение не похоже на потливость, с которой вы обычно имеете дело, то с большой вероятностью это может оказаться симптомом основного заболевания».

О каких именно нарушениях может говорить ночной пот?

Отвечая, врач объяснила, что таким симптомом могут проявляться гормональные изменения, менопауза или перименопауза у женщин.
В свою очередь стимулировать выделение пота ночью может алкоголь.

Но также ночной пот сигнализирует о возможных нарушениях.
 
Повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследовательским данным, женщины среднего возраста, которые часто испытывают ночную потливость, могут подвергаться большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Организм борется с инфекцией. Если тело борется с болезнью или инфекцией, это может вызвать интенсивную ночную потливость – организм в таких обстоятельствах усиливает выделительные процессы, чтобы освобождаться от ненужных и вредных веществ.

Щитовидная железа может быть не в порядке. Ночная потливость может оказаться симптомом гиперактивной щитовидной железы (гипертиреоз). Кроме того, усиление пота ночью может говорить о нарушении в работе другого органа, ответственного за выработку гормонов, – указывает на недостаточность надпочечников.

Проблемы с иммунной системой. Еще одна причина ночного пота – это аутоиммунные заболевания, представляющие собой состояния, при которых иммунная система ошибочно идентифицирует что-то нормальное или доброкачественное как опасное для здоровья, и начинает  с ним борьбу. Ревматоидный артрит, волчанка, непереносимость глютена, псориаз – вот лишь некоторые примеры нарушений, имеющих аутоиммунный характер.

Возможен рак. Некоторые виды рака склонны вызывать выраженную ночную потливость. Например, к ним относится лимфома. как ходжкинская, так и неходжкинская. Если наряду с ночной потливостью наблюдаются потеря веса, усталость, увеличение лимфатических узлов, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

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