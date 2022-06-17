Пять нарушений, о которых может говорить ваш ночной пот

«Если возникшее ночное потоотделение не похоже на потливость, с которой вы обычно имеете дело, то с большой вероятностью это может оказаться симптомом основного заболевания».

У большинства людей случались моменты, когда они просыпались с ощущением перегрева. Однако ночная потливость может выражаться гораздо существеннее. По словам терапевта Ирины Андреевой в беседе с «МедикФорум», ночное потоотделение может быть сильным, вызывать промокание постельного белья, пижам.Говоря о связи нарушений в организме и ночного пота, терапевт Андеева заметила:О каких именно нарушениях может говорить ночной пот?Отвечая, врач объяснила, что таким симптомом могут проявляться гормональные изменения, менопауза или перименопауза у женщин.В свою очередь стимулировать выделение пота ночью может алкоголь.Но также ночной пот сигнализирует о возможных нарушениях.Согласно исследовательским данным, женщины среднего возраста, которые часто испытывают ночную потливость, могут подвергаться большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.Если тело борется с болезнью или инфекцией, это может вызвать интенсивную ночную потливость – организм в таких обстоятельствах усиливает выделительные процессы, чтобы освобождаться от ненужных и вредных веществ.Ночная потливость может оказаться симптомом гиперактивной щитовидной железы (гипертиреоз). Кроме того, усиление пота ночью может говорить о нарушении в работе другого органа, ответственного за выработку гормонов, – указывает на недостаточность надпочечников.Еще одна причина ночного пота – это аутоиммунные заболевания, представляющие собой состояния, при которых иммунная система ошибочно идентифицирует что-то нормальное или доброкачественное как опасное для здоровья, и начинает с ним борьбу. Ревматоидный артрит, волчанка, непереносимость глютена, псориаз – вот лишь некоторые примеры нарушений, имеющих аутоиммунный характер.Некоторые виды рака склонны вызывать выраженную ночную потливость. Например, к ним относится лимфома. как ходжкинская, так и неходжкинская. Если наряду с ночной потливостью наблюдаются потеря веса, усталость, увеличение лимфатических узлов, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пристрастия в еде могут говорить о проблемах со здоровьем.