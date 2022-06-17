Язвы во рту могут быть тревожным сигналом: объясняет врач
Часто язвы во рту (афты) представляют собой относительно безобидные повреждения слизистой в полости рта, но иногда за ними скрываются и серьезные болезни.
Афтозные язвы могут развиваться в различных частях десен и полости рта, нередко это кончик языка или внутренняя сторона губ. Такие поражения бывают весьма дискомфортными, болезненными – это происходит, когда под белесым налетом лопается слизистая оболочка, и обнажаются нервные окончания. При этом на слизистой возникают волдыри, окруженные очагом воспаления (как мелкие, так и крупные).
Возможные причины афтозных язв. Хирург высшей квалификационной категории Евгений Ширяев рассказал «МедикФоруму», что афты могут иметь различные, в основном, безвредные причины. Как правило, они провоцируются стрессом, гормональными колебаниями и заболеваниями, вызывающими сильный стресс у организма. Особенно часто ими страдают люди с иммунодефицитом или дефицитом питательных веществ, пищевой непереносимостью.
Травмы во рту также вызывают образование афтозных язв. На участках повреждения слизистой могут возникать бактериальная или вирусная инфекция.
Но в редких случаях язвы во рту могут быть тревожным сигналом и свидетельствуют о более серьезных заболеваниях. Если они возникают очень часто или в большом количестве, это может говорить о хронических кишечных заболеваниях или ВИЧ-инфекции.
Кроме того, постоянные дефекты слизистой оболочки также могут быть признаком рака во рту или сопоставимого злокачественного новообразования. Если язвы во рту повторяются, следует обратиться к врачу.
Заразны ли язвы во рту? Хотя они могут быть вызваны бактериальной или вирусной инфекцией, сами по себе афты не заразны. Тем не менее, гигиена полости рта особенно важна для пострадавших, чтобы никакие другие микробы не могли распространяться и препятствовать процессу заживления и/или вызывать новые инфекции в пораженной полости рта.
Что делать с афтозными язвами? Афтозные язвы обычно исчезают сами по себе в течение нескольких дней, в это время важно не провоцировать боль – по возможности следует избегать очень острой или кислой пищи.
Вспомогательные подручные средства от афтозных язв.
- Обычно медиками рекомендуются антибактериальные меры.
- Охлажденные чайные пакетики из черного или зеленого чая: приготовив чай как обычно, нужно дать пакетику остыть и поместить на пораженное место.
- Чай из шалфея или ромашки: обладает противовоспалительным действием, подходит для полоскания рта.
- Содовый раствор для полоскания: одна чайная ложка пищевой соды на полстакана теплой воды.
- Гвоздика: можно жевать.
- Жидкости для полоскания рта с активным ингредиентом хлоргексидином.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать усилившийся ночной пот.
Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
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