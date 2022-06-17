Как избавиться от потливости: врач назвала 3 способа победить пот в жару
Пятна пота могут вызывать смущение и дискомфорт на работе или в обществе, но их трудно избежать, когда вы боретесь с жарой. Мало того, что с ними неприятно иметь дело во время ношения одежды, пятна также трудно удалить при стирке. К счастью, остановить пятна пота на их следах проще, чем вы думаете, и это лучшие средства, которые можно попробовать, если вы боретесь с ними в жаркую погоду.
Врач общей практики Татьяна Захарова поделилась с МедикФорум методами борьбы с видимыми пятнами пота на одежде.
Носите свободную одежду
"Тесная одежда может усугубить потливость, так как между кожей и тканью остается мало места".
Врач рекомендует носить свободную хлопчатобумажную одежду, на которой не будут видны пятна пота. Также лучше избегать серых и мергелевых цветов, так как они легче подчеркивают пятна пота.
Подготовьте подмышки к антиперспиранту
Неэффективные дезодоранты и антиперспиранты могут вызывать разочарование, но это может быть вызвано тем, как вы их наносите, а не самим продуктом.
По словам Захаровой, подмышки должны быть чистыми и сухими перед использованием антиперспиранта, а также его следует наносить как утром после душа, так и непосредственно перед сном. Это связано с тем, что ингредиентам нужно время, чтобы создать закупорку потовых протоков, а большинство людей потеют меньше или совсем не потеют ночью.
Избегайте вызывающих пот продуктов и напитков
"Острая пища может вызвать аналогичную реакцию в организме, которая возникает при воздействии других видов тепла. По сути, тело будет пытаться охладиться, потея как средство регулирования температуры", - говорит Захарова.
Следует избегать не только острой пищи. На самом деле, кофеин так же плох, поскольку стимулирует надпочечники, которые играют ключевую роль в процессе потоотделения.
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