Как избавиться от потливости: врач назвала 3 способа победить пот в жару

Носите свободную одежду

"Тесная одежда может усугубить потливость, так как между кожей и тканью остается мало места".

Подготовьте подмышки к антиперспиранту

Избегайте вызывающих пот продуктов и напитков

"Острая пища может вызвать аналогичную реакцию в организме, которая возникает при воздействии других видов тепла. По сути, тело будет пытаться охладиться, потея как средство регулирования температуры", - говорит Захарова.