Онкология: 4 типа боли могут сигнализировать об опухоли в кишечнике

"Больные часто сначала жалуются на изменение стула, и это часто сопровождается болями в области живота. Дискомфорт, обычно описываемый пациентами, включает боль от газов, вздутие живота, полноту и/или судороги", - сказал онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.

"Иногда больные с болью в животе также жалуются на то, что она иррадиирует в поясницу, что также является симптомом рака желудка и прямой кишки. Часто этот дискомфорт становится более выраженным после еды, когда пища проходит через кишечник", - добавляет онколог.