Онкология: 4 типа боли могут сигнализировать об опухоли в кишечнике
К счастью, рак кишечника может похвастаться выживаемостью 91% при диагностике на локализованной стадии. Однако, как только болезнь прогрессирует, ее становится все труднее сдерживать. По данным органов здравоохранения, признаком того, что опухоль растет внутри кишечника, могут быть четыре типа болей в животе.
Большинство случаев исходят из образования полипа внутри толстой кишки, где клетки перегруппировались внутри слизистой оболочки прохода. Хотя эти предраковые новообразования в основном доброкачественные, некоторые из них становятся раковыми.
Это происходит, когда клетки приобретают способность к неконтролируемому росту, образуя опухоли, прорастающие в соседние ткани. Раннее обнаружение болезни имеет решающее значение для выживания, поэтому никогда нельзя игнорировать изменения в нормальных функциях организма.
"Больные часто сначала жалуются на изменение стула, и это часто сопровождается болями в области живота. Дискомфорт, обычно описываемый пациентами, включает боль от газов, вздутие живота, полноту и/или судороги", - сказал онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.
Исследователи оценили частоту различных симптомов рака кишечника у 194 пациентов с колоректальным раком. Наиболее распространенными симптомами были ректальное кровотечение (58 процентов), боль в животе (52 процента) и изменения в работе кишечника (51 процент); у большинства была анемия (57 процентов) и скрытое кровотечение (77 процентов).
"Иногда больные с болью в животе также жалуются на то, что она иррадиирует в поясницу, что также является симптомом рака желудка и прямой кишки. Часто этот дискомфорт становится более выраженным после еды, когда пища проходит через кишечник", - добавляет онколог.
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