Тепловой удар: основные признаки, что вам «нужно охладиться»

Каковы симптомы теплового удара?

"Симптомы теплового истощения включают головную боль, головокружение, плохое самочувствие и потерю аппетита, чрезмерное потоотделение и бледность кожи. Люди также могут чувствовать судороги в руках, ногах и животе, иметь очень высокую температуру выше 38 градусов и чувствовать жажду".- говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Если у кого-то проявляются признаки теплового истощения, его необходимо охладить».