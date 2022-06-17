Тепловой удар: основные признаки, что вам «нужно охладиться»
Хотя все хотят наслаждаться солнцем, важно замечать симптомы теплового удара, когда вы их видите.
Тепловой удар возникает, когда тело перегревается в жаркие дни , и это может быть чрезвычайно опасно. Знание признаков теплового удара может предотвратить превращение ситуации в чрезвычайную ситуацию.
Высокие температуры представляют опасность для всех. Слишком жаркая погода вызывает проблемы в организме, который пытается регулировать себя и сохранять прохладу, потея и заставляя вас чувствовать жажду.
Каковы симптомы теплового удара?
Тепловой удар следует за тепловым истощением, которое возникает в результате слишком долгого нахождения на солнце и недостатка гидратации.
"Симптомы теплового истощения включают головную боль, головокружение, плохое самочувствие и потерю аппетита, чрезмерное потоотделение и бледность кожи. Люди также могут чувствовать судороги в руках, ногах и животе, иметь очень высокую температуру выше 38 градусов и чувствовать жажду".- говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Тепловое истощение может повлиять на дыхание, и у человека, у которого есть симптомы, может начаться учащенное дыхание и учащенный пульс.
«Если у кого-то проявляются признаки теплового истощения, его необходимо охладить».
Перемещение в прохладное место должно быть первым шагом перед тем, как заставить их лечь со слегка приподнятыми ногами. Употребление большого количества жидкости, такой как вода или напитки для регидратации, необходимо, чтобы дать организму топливо для поддержания низкой температуры.
Обрызгивание кожи прохладной водой или использование губки может помочь.
Использование вентилятора и прикладывание холодных компрессов к шее и подмышкам облегчит симптомы. После того, как вы попробуете эти методы, большинство людей почувствуют себя лучше примерно через 30 минут. Если нет, это может означать, что проблема более серьезная и требует поездки в больницу.
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