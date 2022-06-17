Вы "поймали" Дельту или Омикрон? Этот штамм коронавируса на 50% чаще вызывает "долгий ковид"

"Исследователи обнаружили, что омикрон с меньшей вероятностью вызывает длительный ковид, чем дельта, ранее доминирующий вариант. В целом было обнаружено снижение вероятности долгого Covid с вариантом омикрон по сравнению с вариантом дельта 0,24–0,50 в зависимости от возраста и времени после вакцинации", - говорит эпидемиолог Иван Байтяков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Долгий Ковид — это длительное переживание симптомов коронавируса.Однако абсолютное количество людей, страдающих длительным Covid в данный момент времени, зависит от формы и амплитуды кривой пандемии.Это первое рецензируемое исследование, в котором сообщается о риске долгого ковида, связанном с заражением вариантом омикрон, подчеркивая, что наблюдение за здоровьем с использованием приложений для смартфонов может дать быстрое понимание, которое, как мы постоянно показывали, является точным и впоследствии воспроизводится.Тем не менее, исследователи предупредили, что у них «недостаточно данных для оценки вероятности длительного Covid у непривитых людей, и они не оценивали последствия для детей.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кишечника.