Симптомы высокого давления: "вонючий" признак, который может указывать на гипертонию
Исследование показало, что люди с «самооценкой измененного восприятия вкуса и запаха» имели «значительное повышение артериального давления независимо от известных факторов риска.
«Люди с измененным восприятием вкуса и запаха имели большее повышение систолического артериального давления и среднего артериального давления после двух лет наблюдения по сравнению с теми, кто не имеющий ни измененного вкуса, ни измененного восприятия запаха», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.
Исследования были проведены после предыдущих результатов, которые показали, что люди со «сниженной способностью» ощущать вкус натрия подвергаются более высокому риску развития высокого кровяного давления.
«Хемосенсорные функции, которые обычно известны как функции вкуса и обоняния, являются основными путями млекопитающих для восприятия химических соединений в окружающей среде, таких как запах, вкус и стимулятор, и реагирования на них. Хемосенсорный процесс включает в себя несколько сигнальных механизмов, которые могут быть связаны с развитием некоторых заболеваний, однако этот процесс относительно малоизучен в общей популяции», - добавляет Захарова.
Высокое кровяное давление — или гипертония — может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если его не лечить. Если ваше кровяное давление слишком высокое, это создает дополнительную нагрузку на ваши кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза
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