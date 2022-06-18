Симптомы высокого давления: "вонючий" признак, который может указывать на гипертонию

«Люди с измененным восприятием вкуса и запаха имели большее повышение систолического артериального давления и среднего артериального давления после двух лет наблюдения по сравнению с теми, кто не имеющий ни измененного вкуса, ни измененного восприятия запаха», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.

«Хемосенсорные функции, которые обычно известны как функции вкуса и обоняния, являются основными путями млекопитающих для восприятия химических соединений в окружающей среде, таких как запах, вкус и стимулятор, и реагирования на них. Хемосенсорный процесс включает в себя несколько сигнальных механизмов, которые могут быть связаны с развитием некоторых заболеваний, однако этот процесс относительно малоизучен в общей популяции», - добавляет Захарова.