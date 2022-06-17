Врачи рекомендуют 9 доступных продуктов для естественного снижения холестерина
Соблюдение определенного рациона имеет решающее значение, когда речь идет о необходимости снижать уровень холестерина.
Понизить высокий уровень холестерина без лекарств возможно, но это потребует определенных усилий. Одно из самых полезных изменений – стать более активным, бросить курить, придерживаться более здорового питания. В частности, врачи рекомендуют сокращать продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жареная пища, сладкие десерты, жирное мясо. Повседневный рацион должен содержать больше продуктов, которые обеспечивают естественное снижение содержания холестерина в организме.
Среди доступных продуктов, по мнению врачей, лучшими в этом деле являются следующие.
Цельнозерновые. Цельные зерна (например, овес, коричневый рис) содержат растворимую клетчатку – ее ежедневное потребление в достаточном количестве может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП. Клетчатка медленно переваривается, связывается с холестерином в крови и выводит его из организма.
Жирная рыба. По мнению врачей, нужно стараться съедать не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Подойдут вполне доступные скумбрия или сельдь. Их жирные кислоты омега-3 улучшают показатели триглицеридов – этот тип холестериноподобного жира, содержащегося в крови, может привести к тому, что артерии станут твердыми или толстыми.
Орехи. Исследования показывают, что регулярное потребление орехов тесно связано с более низким уровнем общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов в анализах людей. Данный эффект объясняется комплексным действием омега-3 жирных кислот, клетчатки, витамина Е и растительных стеролов, которые содержатся в орехах.
Зеленый чай. Проводившееся в Японии исследование с участием более 40 000 взрослых человек показало: те, выпивал более пяти чашек зеленого чая в день, на 26% реже умирали от сердечного приступа или инсульта по сравнению с людьми, которые пили редко. Напиток богат катехинами – данные вещества семейства флавоноидов могут эффективно препятствовать выработке и усвоению холестерина.
Бобовые. Ежедневное употребление половины чашки бобовых (включая фасоль, арахис, чечевицу и горох) может снизить уровень холестерина ЛПНП в среднем на 5% всего за шесть недель. Как и овес, фасоль богата растворимой клетчаткой, вымывающей холестерин из кровотока.
Какао. Употребление какао два раза в день также может давать понижающий холестерин эффект. Медики полагают, что это связано с высоким уровнем флавоноидов, соединений с антиоксидантным действием. Их также много в темном шоколаде 70% или выше.
Капуста. Крестоцветные овощи являются одними из лучших защитников сердца и сосудов. Многие виды капусты содержат сразу и растворимую клетчатку, и омега-3 жирные кислоты – компоненты, снижающие уровень холестерина в организме.
Яблоки. Они являются источником пектина – разновидностью клетчатки, способствующей снижению уровня «плохого» холестерина ЛПНП. Также яблоки полны антиоксидантов – например, полифенолов, которые поддерживают чистоту артерий.
Помидоры. Их преимущество – это высокое содержание ликопина, соединения, которое предотвращает окисление жировых молекул, которое серьезное вредит здоровью. Исследования показали, что помидоры и томатный сок положительно влияют на показатели холестерина, а потребление более 25 мг ликопина в день даже снижает уровень ЛПНП на 10%.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление определенных углеводов эффективно снижает риск диабета 2 типа и болезней сердца.
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