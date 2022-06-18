Очищение соком может быть вредным для здоровья: увеличивает риск диабета

«Речь идет о том, чтобы наполнить ваш организм обилием невероятных питательных веществ», — утверждает диетолог. - Но это полезно далеко не для всех».

«Никакое количество выпитого сока не поможет в этом процессе. К сожалению, очищающие соки не имеют никаких научных доказательств, подтверждающих их использование, и являются просто псевдонаучными заявлениями о здоровье и маркетинге».

«Поскольку детокс-диеты в основном состоят из соков, фруктов и овощей, недостаток белка приведет к истощению мышц. Это уменьшит ваш долгосрочный метаболизм, а это означает, что вы будете сжигать меньше калорий в состоянии покоя. Целью похудения является уменьшение жировых отложений при сохранении уровня мышечной массы».