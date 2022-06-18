Очищение соком может быть вредным для здоровья: увеличивает риск диабета
Сторонники очищения соком утверждают, что «детокс-диета» имеет ряд преимуществ для здоровья, включая потерю веса и повышение уровня энергии. Но насколько они здоровы на самом деле? МедикФорум поговорил с диетологом Василисой Пономаревой о вреде "соковой диеты".
Очищение соком — это диета, при которой вы не употребляете ничего, кроме соков, содержащих овощи, фрукты и другие полезные продукты, такие как орехи кешью.
«Речь идет о том, чтобы наполнить ваш организм обилием невероятных питательных веществ», — утверждает диетолог. - Но это полезно далеко не для всех».
При неправильном использовании в конечном итоге нанести вред нашему здоровью.
Человеческий организм имеет сложную систему детоксикации в печени, почках, легких и даже коже, которые постоянно очищают организм, избавляя его от токсинов и выводя из него токсины. любых нежелательных материалов 24 часа в сутки.
«Никакое количество выпитого сока не поможет в этом процессе. К сожалению, очищающие соки не имеют никаких научных доказательств, подтверждающих их использование, и являются просто псевдонаучными заявлениями о здоровье и маркетинге».По мнению некоторых диетологов, помимо того, что у них мало доказательств того, что они вымывают токсины из организма, очищающие соки, вероятно, будут вредны для потери веса в долгосрочной перспективе. Исследования даже связывают очищение организма соком с повышенным риском развития диабета.
«Поскольку детокс-диеты в основном состоят из соков, фруктов и овощей, недостаток белка приведет к истощению мышц. Это уменьшит ваш долгосрочный метаболизм, а это означает, что вы будете сжигать меньше калорий в состоянии покоя. Целью похудения является уменьшение жировых отложений при сохранении уровня мышечной массы».
Ранее Медикфорум писал о продуктах для снижения холестерина.
Оставить комментарий