Дефицит витамина B12: врач назвала 2 ощущения в ногах, сигнализирующие о низком уровне

"Менее известным симптомом является «покалывание» или «онемение» в ногах", - говорит диетолог Василиса Пономарева в интервью МедикФорум.

печень, курица и рыба

обогащенные продукты, такие как сухие завтраки

сыр и йогурт

«Витаминодефицитная анемия — это недостаток здоровых эритроцитов, вызванный более низким, чем обычно, количеством витамина B-2 и фолиевой кислоты. Это может произойти, если вы не едите достаточно продуктов, содержащих витамин B12 и фолиевую кислоту, или если вашему организму трудно усваивать или перерабатывать эти витамины. Без этих питательных веществ организм вырабатывает эритроциты, которые слишком велики и не работают должным образом. Это снижает их способность переносить кислород», - утверждает диетолог.