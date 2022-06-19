Дефицит витамина B12: врач назвала 2 ощущения в ногах, сигнализирующие о низком уровне
Результаты дефицита витамина C или D, недостаток B12 в организме может вызвать изнурительные проблемы. Содержащийся в таких продуктах, как говядина, сыр и яйца, он помогает поддерживать здоровье эритроцитов. Без его достаточного количества тело станет анемичным, что может привести к таким общим симптомам, как усталость, одышка и головокружение.
"Менее известным симптомом является «покалывание» или «онемение» в ногах", - говорит диетолог Василиса Пономарева в интервью МедикФорум.
Если вы заметили это и, возможно, другие симптомы, рекомендуется как можно скорее выяснить, как увеличить количество В12 в своем рационе, или принимать добавки, если диетические изменения не работают.
Другие продукты, богатые B12, которые стоит включить в свой рацион:
- печень, курица и рыба
- обогащенные продукты, такие как сухие завтраки
- сыр и йогурт
«Витаминодефицитная анемия — это недостаток здоровых эритроцитов, вызванный более низким, чем обычно, количеством витамина B-2 и фолиевой кислоты. Это может произойти, если вы не едите достаточно продуктов, содержащих витамин B12 и фолиевую кислоту, или если вашему организму трудно усваивать или перерабатывать эти витамины. Без этих питательных веществ организм вырабатывает эритроциты, которые слишком велики и не работают должным образом. Это снижает их способность переносить кислород», - утверждает диетолог.
Витаминодефицитная анемия обычно развивается медленно в течение нескольких месяцев или лет. Признаки и симптомы могут быть едва заметными поначалу, но обычно усиливаются по мере усугубления дефицита.
Ранее Медикфорум писал о полезных свойства черной смородины.
Оставить комментарий